दिल्ली-कोलकाता हाईवे पर क्यों लगा है भीषण जाम? 30 घंटे में मात्र 7 KM आगे बढ़ पाईं सैकड़ों गाड़ियां, हाल बेहाल

बिहार के रोहतास जिले में दिल्ली-कोलकाता हाईवे पर चार दिनों से भीषण जाम लगा है, जिसमें सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। बारिश के कारण सड़क पर पानी भरने और सर्विस लेन खराब होने से जाम लगा है। वाहन चालक 24 घंटे में सिर्फ 5-7 किलोमीटर की दूरी तय कर पा रहे हैं। 2 min read