Massive Repatriation: 10 लाख भारतीय वतन लौटे, जानें जंग और बारूद के बीच से अपनों को निकाल लाने की इनसाइड स्टोरी

Evacuation : मिडिल ईस्ट में लगातार गहराते युद्ध और तनाव के बीच भारत सरकार ने एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को आयोजित एक विस्तृत अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग के दौरान पश्चिम एशिया में उभरती सुरक्षा स्थितियों और महत्वपूर्ण हवाई क्षेत्र व्यवधानों के बीच अपने नागरिकों की रक्षा और स्वदेश वापसी के लिए भारत के चल रहे प्रयासों के चौंका देने वाला खुलासा किया। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (खाड़ी क्षेत्र) असीम महाजन ने पुष्टि की कि 28 फरवरी से अब तक लगभग 9,84,000 भारतीय यात्री सफलतापूर्वक अपने घर लौट चुके हैं। यह दुनिया के इतिहास में किसी भी देश की ओर से किए गए सबसे बड़े और जटिल निकासी अभियानों में से एक बन गया है।