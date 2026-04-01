जयशंकर की UAE यात्रा में प्रवासी भारतीयों के मुद्दों पर हुई चर्चा, व्यापार और निवेश के नए रास्ते खोलने पर जताई सहमति

S. Jaishankar(Image-ANI)
India-UAE Roadmap: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंध पिछले कई सालों में लगातार मजबूत होते गए हैं। दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार और निवेश के क्षेत्र में व्यापक सहयोग देखने को मिला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अबू धाबी यात्रा के दौरान उच्च स्तरीय बातचीत हुई जिसमें रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा प्रमुख रही इस दौरे को दोनों देशों के रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम माना जा रहा है साथ ही प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका और उनकी सुरक्षा पर भी विशेष चर्चा हुई यह संबंध आगे और मजबूत होंगे कूटनीतिक सहयोग
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बातचीत की इस दौरान ऊर्जा व्यापार और निवेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई दोनों देशों ने आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई यह बैठक ऐसे समय में हुई जब क्षेत्र में सुरक्षा और कूटनीतिक चुनौतियां बढ़ रही हैं भारत और यूएई दोनों ही स्थिरता और विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों में नई गति आने की उम्मीद है कूटनीतिक सहयोग जारी
जयशंकर ने प्रवासी भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की उन्होंने उनकी समस्याओं और अनुभवों को सुना और उन्हें यूएई नेतृत्व तक पहुंचाया इससे दोनों देशों के बीच मानवीय संबंध और मजबूत हुए यूएई में भारतीय समुदाय की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है दोनों पक्षों ने समुदाय की सुरक्षा और कल्याण पर विशेष जोर दिया यह संवाद भारत यूएई रिश्तों को और गहरा बनाता है यह यात्रा कूटनीतिक विश्वास और सहयोग को नई दिशा देती है खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता दोनों देशों की साझा प्राथमिकता है सतत सहयोग आगे
भारत और यूएई के बीच रणनीतिक साझेदारी को लेकर व्यापक चर्चा हुई विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक स्थिरता पर विचार साझा किए दोनों देशों ने वैश्विक चुनौतियों पर मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई ऊर्जा और व्यापार क्षेत्र में नए अवसरों पर भी बातचीत हुई यह साझेदारी दोनों देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है दोनों सरकारें भविष्य में सहयोग को और विस्तार देने पर सहमत हैं यह दौरा भारत यूएई संबंधों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है कूटनीतिक यात्रा सफल रही भविष्य सहयोग यह कदम दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है आर्थिक सहयोग
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