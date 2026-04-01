जयशंकर की UAE यात्रा में प्रवासी भारतीयों के मुद्दों पर हुई चर्चा, व्यापार और निवेश के नए रास्ते खोलने पर जताई सहमति

भारत और यूएई के बीच रणनीतिक साझेदारी को लेकर व्यापक चर्चा हुई विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक स्थिरता पर विचार साझा किए दोनों देशों ने वैश्विक चुनौतियों पर मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई ऊर्जा और व्यापार क्षेत्र में नए अवसरों पर भी बातचीत हुई यह साझेदारी दोनों देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है दोनों सरकारें भविष्य में सहयोग को और विस्तार देने पर सहमत हैं यह दौरा भारत यूएई संबंधों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है कूटनीतिक यात्रा सफल रही भविष्य सहयोग यह कदम दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है आर्थिक सहयोग