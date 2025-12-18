18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

राष्ट्रीय

‘फोन नहीं रिसीव करने से बंबीहा गैंग हुआ था नाराज, रूस से भारत पहुंचा था राणा बलाचौरिया हत्याकांड का मास्टरमाइंड

Rana Balachauria Killed: राणा बलाचौरिया हत्याकांड का मास्टरमाइंड रूस से भारत पहुंचा था। दिल्ली से भागने के फिराक में वह गिरफ्तार हुआ। हत्या से पहले बंबीहा गैंग ने राणा को फोन भी किया था। जानिए, हत्याकांड से जुड़ी डिटेल...

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 18, 2025

कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया

कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया (Photo-X)

Rana Balachauria Killed: पंजाब के मोहाली में कबड्डी प्लेयर राणा बलाचौरिया के मर्डर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने कहा कि राणा की हत्या की प्लानिंग रूस में बैठकर रची गई थी। हत्या का मास्टरमाइंड घटना को अंजाम देने के लिए रूस से भारत पहुंचा था। शूटर्स को हथियार और लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराए गए थे। इसके बाद मोहाली में राणा को टूर्नामेंट के दौरान गोली मारी गई थी।

बंबीहा गैंग का राणा ने नहीं उठाया था फोन

पुलिस ने कहा कि राणा ने बंबीहा गैंग के बदमाशों का फोन नहीं उठाया था। इस बात से गैंग से सदस्य उससे नाराज थे। अर्मेनिया में बैठे लक्की पटियाल और उसके साथी डोनी बल ने राणा को फोन किया था। हत्यारों ने घटना के बाद फरार होने को लेकर परफेक्ट प्लानिंग की थी। अगर मास्टरमाइंड न पकड़ा जाता तो पुलिस को कातिलों को पकड़ने में समय लग सकता था।

पुलिस ने इस हत्या कांड को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने कहा कि इस समय हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में कबड्डी के टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान गैंगस्टर्स फिरौती की रकम इकट्ठा करते हैं। ये फिरौती किसी टीम को टूर्नामेंट में खिलाने या फिर खेलने से रोकने के नाम पर भी ली जाती है।

राणा को कबड्डी खेलने से रोकना था मकसद

पुलिस ने कहा कि बंबीहा गैंग राणा को कबड्डी खेलने से रोकना चाहता था। सोहाना कबड्‌डी टूर्नामेंट में राणा बलाचौरिया की शकरपुर टीम भी खेल रही थी। राणा की टीम टूर्नामेंट की स्ट्रांग कंटेंडेर थी। राणा को कबड्डी टूर्नामेंट से रोकने के लिए पहले उसे फोन किया गया। उस दौरान बलाचौरिया अपनी शादी और रिसेप्शन में व्यस्त था। इसी के चलते उसकी टीम के जरिए धमकी दी गई, लेकिन राणा ने बंबीहा गैंग की धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद उसे ठिकाने लगाने की प्लानिंग की गई।

बंबीहा गैंग ने मास्टरमाइंड एशदीप को रूस से इंडिया भेजा। एशदीप 25 नवंबर को इंडिया पहुंचा। पंजाब पहुंचने के बाद कत्ल की प्लानिंग शुरू कर दी। शूटर्स आदित्य कपूर उर्फ मक्खन और करन पाठक को अपने साथ लिया। टूर्नामेंट में रेकी के लिए ग्राउंड सपोर्ट तैयार किया। हथियारों का इंतजाम किया। 15 दिसंबर को मर्डर के बाद 16 दिसंबर वह दिल्ली एयरपोर्ट से विदेश भागने के दौरान गिरफ्तार किया गया।

18 Dec 2025 01:24 pm

Hindi News / National News / 'फोन नहीं रिसीव करने से बंबीहा गैंग हुआ था नाराज, रूस से भारत पहुंचा था राणा बलाचौरिया हत्याकांड का मास्टरमाइंड

