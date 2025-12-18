‘फोन नहीं रिसीव करने से बंबीहा गैंग हुआ था नाराज, रूस से भारत पहुंचा था राणा बलाचौरिया हत्याकांड का मास्टरमाइंड

पुलिस ने कहा कि बंबीहा गैंग राणा को कबड्डी खेलने से रोकना चाहता था। सोहाना कबड्‌डी टूर्नामेंट में राणा बलाचौरिया की शकरपुर टीम भी खेल रही थी। राणा की टीम टूर्नामेंट की स्ट्रांग कंटेंडेर थी। राणा को कबड्डी टूर्नामेंट से रोकने के लिए पहले उसे फोन किया गया। उस दौरान बलाचौरिया अपनी शादी और रिसेप्शन में व्यस्त था। इसी के चलते उसकी टीम के जरिए धमकी दी गई, लेकिन राणा ने बंबीहा गैंग की धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद उसे ठिकाने लगाने की प्लानिंग की गई।