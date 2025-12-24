नए साल से बदल जाएंगे वैष्णो देवी यात्रा के नियम, जानिए क्या हुए नए बदलाव

श्राइन बोर्ड के अनुसार, श्रद्धालुओं को RFID यात्रा कार्ड मिलने के 12 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करनी होगी, जबकि 24 घंटे के अंदर यात्रा पूरी कर आधार शिविर कटरा लौटना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले RFID कार्ड की वैधता केवल यात्रा शुरू करने तक सीमित थी, लेकिन अब पहली बार यात्रा पूरी करने की समय-सीमा भी तय की गई है, जिससे भीड़ प्रबंधन को और बेहतर बनाया जा सके।