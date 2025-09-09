भारत दौरे पर आए मॉरीशस के प्रधानमंत्री: वाराणसी, अयोध्या और तिरूपती में करेंगे दर्शन

आखिरी बार मॉरीशस के पीएम 2014 में भारत आए थे। वह एकमात्र गैर-सार्क नेता थे जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रिपरिषद के पहले शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा, भारत और मॉरीशस के बीच एक बहुत ही घनिष्ठ और खास रिश्ता है। इस रिश्ते की जड़ें दोनों देशों के साझा इतिहास, संस्कृति और लोगों के आपसी संबंधों में हैं। मॉरीशस हिंद महासागर में भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है, इसलिए 'विजन महासागर' और 'पड़ोसी पहले नीति' में इसका एक विशेष स्थान है।