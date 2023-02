'बदलती विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका' पर विदेश मंत्रालय की इंटरनेशनल कॉफ्रेंस, जानिए अहम डिटेल्स

India’s Role in the Changing World Order Conference: बीते कुछ वर्षों में दुनिया में भारत की छवि मजबूत हुई है। कई वैश्विक मसलों पर भारत काफी मजबूती से सामने आया है। इस साल भारत को जी-20 की अध्यक्षता मिली है। जिसके सफल आयोजन की तैयारियों में भारत लगा है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय 'बदलती विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका' विषय पर इंटरनेशनल कॉफ्रेंस करने जा रहा है।

MEA to Co-host an International Conference on ‘India’s Role in the Changing World Order’ with Usanas Foundation