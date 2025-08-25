‘सीधे जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मिलिए’, उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती से क्यों कह दी ये बात? सियासत तेज

उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा में एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने उस पर विचार नहीं किया। उन्हें (यूएपीए के कैदियों को) पैरोल नहीं मिलती, जबकि गुरमीत सिंह जैसे बलात्कारी और हत्यारे को पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। मैं उमर अब्दुल्ला से अनुरोध करती हूं कि वे जम्मू-कश्मीर के कैदियों तक पहुंचने के लिए मंत्रियों की टीम बनाएं।