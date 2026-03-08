Weather Update: मार्च के पहले सप्ताह में आ गई लू, देश के कई हिस्सों के लिए IMD ने किया अलर्ट जारी

मौसम विभाग (आइएमडी) ने शनिवार को जारी बुलेटिन में देश के कई हिस्सों में उष्ण लहर (लू) चलने और गर्म एवं आर्द्र मौसम रहने की चेतावनी दी है। रविवार को हिमाचल प्रदेश और विदर्भ के छिटपुट इलाकों में सामान्य से भीषण लू चलने की संभावना है। इसी प्रकार से 10 और 11 मार्च को पश्चिम राजस्थान में लू का असर दिखाई देगा। दिल्ली-एनसीआर में 8 से 10 मार्च तक अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने और पश्चिमी हिमालय में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण 9 से 11 मार्च के दौरान हल्की बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है। लेकिन मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के तापमान में खास बदलाव नहीं होगा।