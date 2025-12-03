इन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, भीषण शीतलहर की चेतावनी जारी

मौसम विभाग ने आज से राजस्थान के शेखावटी इलाके में शीतलहर की चेतावनी जारी करते हुए अलर्ट जारी किया है। सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले के लोगों से सुबह और शाम के समय एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। एमपी में भी आज शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। साथ ही भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में शीत लहर से लोगों की परेशानी बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचने की संभावना है।