Agneepath Scheme: अमित शाह का बड़ा ऐलान, 'अग्निवीरों' को अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में प्राथमिकता देगी सरकार

Agniveers: गृह मंत्रालय ने सेना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा के तहत ऐसे अग्निवीरों को असम राइफल्स में प्राथमिकता दी जाएगी।

मंगलवार को केंद्र सरकार व तीनों सेनाओं के प्रमुख ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया। इसके तहत सेना में नौजवानों की अग्निवीर के रूप में भर्ती होगी। ये भर्ती शॉर्ट टर्म के लिए होगी और इस दौरान अग्निवीरों को खास तरह की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 4 साल पूरा होने के बाद सेना उन्हें रोजगार दिलाने में भी अहम भूमिका निभाएगी। इस बीच गृह मंत्रालय ने सेना में 4 साल तक सेना में अपनी सेवा देने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में नौकरी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

MHA to give priority to Agniveers for jobs in CAPFs, Assam Rifles: Amit Shah