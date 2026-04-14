भारत समेत कई देशों में बढ़ सकती है गरीबी, मिडिल-ईस्ट संकट से पूरी दुनिया में हलचल, रिपोर्ट का दावा



'पश्चिम एशिया में सैन्य वृद्धि: एशिया-प्रशांत में मानव विकास पर प्रभाव' नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईंधन, मालभाड़ा और कच्चे माल की बढ़ती कीमतें लोगों की खरीदारी की क्षमता को कमजोर कर रही हैं। इससे खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ रहा है, सरकारी बजट पर दबाव बढ़ रहा है और आम लोगों की आजीविका कमजोर हो रही है। यूएनडीपी ने शुरुआती आकलन में बताया है कि वैश्विक स्तर पर लगभग 88 लाख लोग गरीबी के जोखिम में हैं। एशिया-प्रशांत क्षेत्र को इसका आर्थिक नुकसान 299 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।