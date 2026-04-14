14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भारत समेत कई देशों में बढ़ सकती है गरीबी, मिडिल-ईस्ट संकट से पूरी दुनिया में हलचल, रिपोर्ट का दावा

Iran-Israel-America War: मिडिल ईस्ट तनाव से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, यूएनडीपी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है । महंगाई, ईंधन कीमतों और आपूर्ति बाधाओं से 25 लाख लोग गरीबी में जा सकते हैं। ऊर्जा, खाद्य, दवा और छोटे व्यवसायों पर दबाव बढ़ेगा, जिससे रोजगार और जीवन स्तर प्रभावित होगा और सामाजिक आर्थिक असमानता बढ़ेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Apr 14, 2026

Middle East Crisis

Middle East Crisis(AI Image-ChatGpt)

Middle East Crisis: मिडिल-ईस्ट संकट के बीच पूरी दुनिया में आर्थिक संकट का माहौल है। अलग-अलग देशों से महंगाई,गरीबी बढ़ने की रिपोर्ट सामने आ रही है। इससे भारत भी अछूता नहीं है। इस बात की जानकारी एक रिपोर्ट में सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की नई रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया में बढ़ रहे संघर्ष का असर भारत पर भी पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में करीब 25 लाख लोग इस तनाव के कारण गरीबी की जद में आ सकते हैं।

रिपोर्ट में क्या है दावा?


'पश्चिम एशिया में सैन्य वृद्धि: एशिया-प्रशांत में मानव विकास पर प्रभाव' नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईंधन, मालभाड़ा और कच्चे माल की बढ़ती कीमतें लोगों की खरीदारी की क्षमता को कमजोर कर रही हैं। इससे खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ रहा है, सरकारी बजट पर दबाव बढ़ रहा है और आम लोगों की आजीविका कमजोर हो रही है। यूएनडीपी ने शुरुआती आकलन में बताया है कि वैश्विक स्तर पर लगभग 88 लाख लोग गरीबी के जोखिम में हैं। एशिया-प्रशांत क्षेत्र को इसका आर्थिक नुकसान 299 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।

जानें आंकड़ें


भारत में इस संघर्ष के प्रभाव से गरीबी में बढ़ोतरी के सबसे गंभीर अनुमान में 23.9 प्रतिशत से 24.2 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। इसका मतलब है कि 24,64,698 लोग और गरीबी में जा सकते हैं। कुल मिलाकर, देश में गरीबी में रहने वालों की संख्या 35.40 करोड़ तक पहुँच सकती है। मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) पर भी इसका असर पड़ेगा। भारत में इसकी प्रगति में 0.03 से 0.12 वर्ष तक की गिरावट हो सकती है।

दूसरे देशों का क्या है हाल?


नेपाल और वियतनाम पर असर थोड़ा कम होगा, जबकि चीन पर असर अपेक्षाकृत सीमित रहेगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत अपनी 90 प्रतिशत से अधिक तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। कच्चे तेल का 40 प्रतिशत और एलपीजी का 90 प्रतिशत पश्चिम एशिया से आता है। उर्वरक का लगभग आधा आयात भी इसी क्षेत्र पर निर्भर है। इसका मतलब है कि अगर संघर्ष बढ़ता है तो घरेलू ऊर्जा और कृषि क्षेत्र पर सीधा असर पड़ेगा।

जरुरत की सामानों पर भी असर


सिर्फ तेल और उर्वरक ही नहीं, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में व्यवधान के कारण मेडिकल उपकरणों की लागत 50 प्रतिशत तक बढ़ सकती है, जबकि दवाओं के थोक भाव पहले ही 10-15 प्रतिशत बढ़ चुके हैं। छोटे व्यवसाय, जैसे आतिथ्य, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण सामग्री, इस्पात आधारित उद्योग और रत्न-हीरा क्षेत्र, अब उच्च लागत, आपूर्ति में कमी और ऑर्डर रद्द होने जैसी समस्याओं से जूझ सकते हैं। इसका सीधा असर रोजगार, काम के घंटे और असंगठित या प्रवासी श्रमिकों की जीवनशैली पर पड़ेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Updated on:

14 Apr 2026 04:13 pm

Published on:

14 Apr 2026 04:12 pm

Hindi News / National News / भारत समेत कई देशों में बढ़ सकती है गरीबी, मिडिल-ईस्ट संकट से पूरी दुनिया में हलचल, रिपोर्ट का दावा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

क्यों सम्राट चौधरी का ही CM के लिए भाजपा में नाम हुआ फाइनल? बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान ने पूरी बात बताई

Samrat Choudhary
राष्ट्रीय

जब ‘कामराज यूनिवर्सिटी’ और ‘हाफिडेविट’ को लेकर उड़ा था मजाक, जानें कब-कब विवादों में रहे सम्राट चौधरी?

Samrat Choudhary, Bihar New CM
राष्ट्रीय

अमेरिका-ईरान युद्ध में चीन का बड़ा एक्शन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बोले- किसी की जमीन पर आंख मत डालो…

Xi Jinping Statement
राष्ट्रीय

I-PAC पर ED का शिकंजा: ममता के करीबी विनेश चंदेल गिरफ्तार, 50 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

I-PAC Raid Case
राष्ट्रीय

CBI ने 8 राज्यों के 77 ठिकानों पर मारे छापे, घर खरीदारों से धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.