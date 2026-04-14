14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

I-PAC पर ED का शिकंजा: ममता के करीबी विनेश चंदेल गिरफ्तार, 50 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

I-PAC से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर 10 दिन की हिरासत में भेजा है। 50 करोड़ रुपये के अवैध लेन-देन और हवाला नेटवर्क के आरोपों से सियासत गरमा गई है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ankit Sai

Apr 14, 2026

I-PAC Raid Case

I-PAC Raid Case (Image Source: Gemini)

Coal Smuggling Case: राजनीतिक परामर्श फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की कार्रवाई ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। यह मामला कथित कोयला तस्करी से जुड़े अवैध धन के लेन-देन से जुड़ा बताया जा रहा है। इसी कड़ी में ED ने कंपनी के निदेशक और सह संस्थापक विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया है।

50 करोड़ की अवैध कमाई

ED के अनुसार, अब तक की जांच में करीब 50 करोड़ रुपये की अवैध कमाई सामने आई, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वैध दिखाने की कोशिश की गई। चंदेल को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 दिन की ED हिरासत में भेज दिया गया।

मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी लोन का खुलासा

इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू हुई थी। एजेंसी का दावा है कि I-PAC ने कथित रूप से अपराध की कमाई को कई स्तरों के जरिए घुमाकर वैध रूप देने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक, जांच में फर्जी बिल और चालान, बिना किसी व्यावसायिक आधार के असुरक्षित लोन, और तीसरे पक्ष के जरिए धन प्राप्त करने जैसे कई तरीके सामने आए हैं। इसके अलावा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्क के जरिए नकदी के लेन-देन का भी आरोप लगाया गया है। ED का कहना है कि तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं एजेंसी के अनुसार, निदेशक के तौर पर वे इन गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वह सहमति, मिलीभगत या लापरवाही के कारण ही क्यों न हो।

आयकर का मामला, PMLA का नहीं

विनेश चंदेल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अदालत में इन आरोपों को “राजनीति से प्रेरित” बताया। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने जांच में पूरा सहयोग किया है और उन पर लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। पाहवा ने यह भी तर्क दिया कि कथित बेहिसाब लेन-देन आयकर कानून के दायरे में आता है, न कि PMLA के तहत। उन्होंने IPC की धाराओं 420, 120b और 477a को लागू करने पर सवाल उठाते हुए कहा, “यह केवल PMLA के तहत मामले को अनुसूचित अपराध में लाने का प्रयास है।”

राजनीतिक कनेक्शन और बढ़ती सियासत

I-PAC की स्थापना चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की थी और यह फर्म विभिन्न चुनावों में राजनीतिक दलों को रणनीतिक सलाह देती रही है। वर्तमान में यह पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के चुनाव अभियान से भी जुड़ी बताई जा रही है। विनेश चंदेल को ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है, जिससे इस मामले के राजनीतिक मायने और भी बढ़ गए हैं। आने वाले दिनों में यह जांच और तेज हो सकती है और इससे चुनावी माहौल पर भी असर पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें

‘4 मई के बाद बीजेपी शासित राज्यों में ही काम पर जाते हो’, वोटिंग से पहले सुवेंदु अधिकारी ने मुस्लिम मजदूरों को दी चेतावनी
राष्ट्रीय
नेता सुवेंदु अधिकारी

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Apr 2026 04:27 pm

Hindi News / National News / I-PAC पर ED का शिकंजा: ममता के करीबी विनेश चंदेल गिरफ्तार, 50 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

क्यों सम्राट चौधरी का ही CM के लिए भाजपा में नाम हुआ फाइनल? बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान ने पूरी बात बताई

Samrat Choudhary
राष्ट्रीय

जब ‘कामराज यूनिवर्सिटी’ और ‘हाफिडेविट’ को लेकर उड़ा था मजाक, जानें कब-कब विवादों में रहे सम्राट चौधरी?

Samrat Choudhary, Bihar New CM
राष्ट्रीय

अमेरिका-ईरान युद्ध में चीन का बड़ा एक्शन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बोले- किसी की जमीन पर आंख मत डालो…

Xi Jinping Statement
राष्ट्रीय

भारत समेत कई देशों में बढ़ सकती है गरीबी, मिडिल-ईस्ट संकट से पूरी दुनिया में हलचल, रिपोर्ट का दावा

Middle East Crisis
राष्ट्रीय

CBI ने 8 राज्यों के 77 ठिकानों पर मारे छापे, घर खरीदारों से धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.