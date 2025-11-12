Delhi Blast Case: लाल किले के पास कार को कैसे उड़ाया गया? सामने आई एक और नई जानकारी!

दिल्ली में सोमवार को लाल किले के पास एक कार में हुए धमाके की जांच तेजी से चल रहे हैं। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि इस धमाके में किस तरह के विस्फोटक या रसायन का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन नुकसान और क्षति की गंभीरता को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें सैन्य-ग्रेड विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जा सकता है।