आश्रम में नाबालिग लड़की के साथ लगातार करते रहे दुष्कर्म, बुरे फंसे बाबा और उसके सहयोगी, मचा बवाल

ओडिशा पुलिस ने 78 वर्षीय स्वयंभू बाबा अजय सामंतराय और उसके सहयोगी सुकांत बिस्वाल को गिरफ्तार किया है। उन पर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोप है। सामंतराय देउलियापटना गांव में भाई-भाई मठ चलाते हैं और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2 min read