राष्ट्रीय

17 साल की लड़की के साथ घिनौना काम, बुरी तरह फंसा योगा ट्रेनर; 10-15 महिलाओं के साथ भी कर चुका है दुष्कर्म

बेंगलुरु में एक योग प्रशिक्षक की गिरफ्तारी ने शहर को हिलाकर रख दिया है। नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार इस प्रशिक्षक पर 10-15 और महिलाओं से बलात्कार का भी आरोप है। पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और अन्य पीड़ितों से आगे आने की अपील की है। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने के झांसे के साथ हुई, जिससे पूरे मामले में एक और सनसनीखेज मोड़ आया है।

भारत

Mukul Kumar

Sep 18, 2025

Married woman raped in Alwar
प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

बेंगलुरु में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने एक योग प्रशिक्षक को गिरफ्तार किया है। ट्रेनर के खिलाफ 17 साल की लड़की ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है।

पश्चिम पुलिस उपायुक्त एस। गिरीश ने बताया कि आर.आर. नगर इलाके में योग केंद्र चलाने वाले आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय मेडल जिताने का वादा

बताया जा रहा कि आरोपी ने बहला-फुसलाकर नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया। ट्रेनर ने लड़की को अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने में मदद करने का वादा किया था। शिकायत दर्ज होने के बाद, पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि ट्रेनर अपने योग केंद्र में आने वाली 10 से 15 महिलाओं के साथ बलात्कार कर चुका है। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है।

अन्य महिलाओं से भी आगे आकर शिकायत दर्ज कराने की अपील

साथ ही अन्य पीड़िताओं से आगे आकर शिकायत दर्ज कराने का आग्रह किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अपराध से संबंधित एक वीडियो भी बरामद किया गया है और उम्मीद है कि और भी महिलाएं उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगी।

घटना के बारे में अभी और जानकारी सामने आनी बाकी है। इससे पहले, 6 अगस्त को कर्नाटक पुलिस ने राज्य के बेलगावी जिले में पांच साल की बच्ची के साथ कथित बलात्कार के सिलसिले में एक 22 वर्षीय मौलवी को गिरफ्तार किया था।

मई में एक संत को किया गया था गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि 2023 में हुई यह घटना सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद सामने आई। मई में, कर्नाटक के बेलगावी के एक स्वयंभू संत को एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना 13 मई को हुई, जब नाबालिग लड़की अपने एक रिश्तेदार के घर से लौट रही थी। आरोपी ने उससे कहा था कि वह उसे सुरक्षित घर छोड़ देगा, उसे बहला-फुसलाकर रायचूर के एक लॉज में ले गया।

वहां उसने कथित तौर पर उसे दो दिनों तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ बलात्कार किया। बाद में वह उसे बागलकोट के एक अन्य लॉज में ले गया, वहां भी उसका यौन शोषण किया।

Published on:

18 Sept 2025 12:06 pm

17 साल की लड़की के साथ घिनौना काम, बुरी तरह फंसा योगा ट्रेनर; 10-15 महिलाओं के साथ भी कर चुका है दुष्कर्म

