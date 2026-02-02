कुछ दिनों से लापता था 9वीं क्लास का छात्र, फिर नाले में मिली लाश

प्रीतम की मौत की सूचना मिलने के बाद से उसके परिवार में आक्रोश है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कग्गलीपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। शुरुआती जांच से अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रीतम गलती से नाले में गिर गया क्योंकि उसका चैम्बर खुला हुआ था और उस पर कवर नहीं लगा हुआ था। परिवार ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि अगर नाले को खुला नहीं छोड़ा होता, तो हादसा टल सकता था। वहीँ बीडब्ल्यूएसएसबी अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था कि नाला खुला हुआ है।