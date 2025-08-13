असम में अतिक्रमण हटाने के दौरान भड़की हिंसा: 14 पुलिसकर्मी घायल, वाहनों में तोड़फोड़

अखिलेश सिंह ने कहा कि कल (12 अगस्त) को एक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी समेत कम से कम 14 पुलिसकर्मी भीड़ के हमले में घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने एक भारी वाहन और चालक को पकड़ लिया। जब पुलिस की एक टीम चालक को बचाने के लिए मौके पर पहुंची, तो कुछ लोगों की पुलिस टीम से बहस हो गई और उनमें से कुछ ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। कई और लोग इलाके में आ गए और पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की और पुलिसकर्मियों पर हमला किया। इस घटना में 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए और तीन पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।