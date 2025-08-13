असम में अतिक्रमण हटाने के दौरान भड़की हिंसा: 14 पुलिसकर्मी घायल, वाहनों में तोड़फोड़

Mob attack in Assam: असम में पिछले महीने से प्रशासन अतिक्रमण हटाने के काम में जुटा हुआ है। होजाई जिले में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। भीड़ ने पुलिस दल और सुरक्षाकर्मियों के वाहनों पर हमला कर दिया। भीड़ के हमले में 14 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। कई वाहनों में तोड़फोड़ की की घटना सामने आई है।
होजाई जिले में भीड़ द्वारा पुलिस दल पर हमला करने और सुरक्षाकर्मियों के वाहनों में तोड़फोड़ करने के बाद कम से कम 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह घटना मंगलवार, 12 अगस्त को होजाई ज़िले के दिघोलबली इलाके में हुई। असम पुलिस के पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) अखिलेश सिंह ने बताया कि अब तक इस घटना में शामिल सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
अखिलेश सिंह ने कहा कि कल (12 अगस्त) को एक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी समेत कम से कम 14 पुलिसकर्मी भीड़ के हमले में घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने एक भारी वाहन और चालक को पकड़ लिया। जब पुलिस की एक टीम चालक को बचाने के लिए मौके पर पहुंची, तो कुछ लोगों की पुलिस टीम से बहस हो गई और उनमें से कुछ ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। कई और लोग इलाके में आ गए और पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की और पुलिसकर्मियों पर हमला किया। इस घटना में 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए और तीन पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।
अखिलेश सिंह ने कहा कि कल रात और आज सुबह, मैंने खुद घटनास्थल का दौरा किया। एफआईआर की कॉपी में 10 लोगों के नाम दर्ज हैं और अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे की जाँच जारी है। स्थिति अब नियंत्रण में है।