13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मोदी सरकार की 5 ऐसी योजनाएं जिससे महिलाएं होंगी मालामाल, जानिए नाम

Schemes for Women: मोदी सरकार की ये योजनाएं महिलाओं को लोन, ट्रेनिंग और संसाधन देकर आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाती हैं। जानिए क्या है ये योजनाएं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 13, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। ये योजनाएं महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने, आय बढ़ाने और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PM Mudra Yojana)

छोटे व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए महिलाओं को बिना गारंटी 20 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है और अब तक करोड़ों महिलाएं इसका लाभ ले चुकी हैं। इससे सिलाई, दुकान या छोटा उद्योग शुरू कर अच्छी कमाई हो सकती है।

स्टैंड अप इंडिया योजना (Stand Up India)

महिलाओं और SC/ST को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का लोन मिलता है। 80% से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं। इससे बड़ा बिजनेस शुरू कर महिलाएं लखपति या करोड़पति बन सकती हैं।

लखपति दीदी योजना (Lakhpati Didi)

स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं को ट्रेनिंग, लोन और मार्केट सपोर्ट देकर सालाना 1 लाख रुपये से ज्यादा कमाई कराने का लक्ष्य। अब तक लाखों महिलाएं लखपति बन चुकी हैं।

दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY)

ग्रामीण महिलाओं को SHG बनाकर लोन, ट्रेनिंग और व्यवसाय शुरू करने में मदद। इससे लाखों महिलाएं अपना बिजनेस चला रही हैं और अच्छी आय कमा रही हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana)

गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन और सब्सिडी वाले सिलेंडर। इससे समय और स्वास्थ्य की बचत होती है, जो महिलाएं दूसरे काम या छोटे बिजनेस में लगा सकती हैं। अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक मजबूती देती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

pm modi

PM Narendra Modi

Published on:

13 Dec 2025 04:25 pm

Hindi News / National News / मोदी सरकार की 5 ऐसी योजनाएं जिससे महिलाएं होंगी मालामाल, जानिए नाम

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.