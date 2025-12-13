मोदी सरकार की 5 ऐसी योजनाएं जिससे महिलाएं होंगी मालामाल, जानिए नाम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। ये योजनाएं महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने, आय बढ़ाने और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती हैं।
छोटे व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए महिलाओं को बिना गारंटी 20 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है और अब तक करोड़ों महिलाएं इसका लाभ ले चुकी हैं। इससे सिलाई, दुकान या छोटा उद्योग शुरू कर अच्छी कमाई हो सकती है।
महिलाओं और SC/ST को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का लोन मिलता है। 80% से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं। इससे बड़ा बिजनेस शुरू कर महिलाएं लखपति या करोड़पति बन सकती हैं।
स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं को ट्रेनिंग, लोन और मार्केट सपोर्ट देकर सालाना 1 लाख रुपये से ज्यादा कमाई कराने का लक्ष्य। अब तक लाखों महिलाएं लखपति बन चुकी हैं।
ग्रामीण महिलाओं को SHG बनाकर लोन, ट्रेनिंग और व्यवसाय शुरू करने में मदद। इससे लाखों महिलाएं अपना बिजनेस चला रही हैं और अच्छी आय कमा रही हैं।
गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन और सब्सिडी वाले सिलेंडर। इससे समय और स्वास्थ्य की बचत होती है, जो महिलाएं दूसरे काम या छोटे बिजनेस में लगा सकती हैं। अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक मजबूती देती है।
