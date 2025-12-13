मोदी सरकार की 5 ऐसी योजनाएं जिससे महिलाएं होंगी मालामाल, जानिए नाम

छोटे व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए महिलाओं को बिना गारंटी 20 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है और अब तक करोड़ों महिलाएं इसका लाभ ले चुकी हैं। इससे सिलाई, दुकान या छोटा उद्योग शुरू कर अच्छी कमाई हो सकती है।