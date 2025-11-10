वंदे मातरम पर छिड़ा सियासी बवाल, जानें किस नेता ने क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि 1937 में कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत के महत्वपूर्ण छंदों को हटा दिया था। उन्होंने दावा किया कि हटाए गए छंदों में हिंदू देवियों का जिक्र था। इस निर्णय से देश में विभाजन के बीज बोए गए। यह निर्णय विभाजनकारी मानसिकता को भी दिखाता है, जो आज भी देश के लिए चुनौती बनी हुई है। इसके अलावा बीजेपी ने 1937 में पूर्व पीएम पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लिखे गए पत्रों को शेयर किया, जिसमें सुझाव दिया गया था, 'वंदे मातरम की पृष्ठभूमि मुसलमानों को परेशान कर सकती है।'