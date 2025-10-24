Patrika LogoSwitch to English

Breaking: कोर्ट ने दिया था फेसबुक को 24 घंटे का अल्टीमेटम, CM मान का फेक वीडियो हटा

मोहाली कोर्ट ने सीएम भगवंत मान से जुड़े वायरल वीडियो को हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मेटा से 24 घंटे के भीतर वीडियो को हटाने को कहा था। इसके बाद वीडियो को हटा लिया गया।

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 24, 2025

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Photo-IANS)

पंजाब के सीएम भगवंत मान (Punjab CM Bhagwant Mann) की फर्जी वीडियो वायरल (Fake Viral Video) मामले में मोहाली की अदालत ने फेसबुक को 24 घंटे के भीतर आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। इसके बाद जगमन समरा के फेसबुक अकाउंट से वह आपत्तिजनक सामग्री हटा दी गई। इसके बाद उनके अकाउंट पर लिखा आने लगा कि यह सामग्री अब उपलब्ध नहीं है।

अदालत पहुंची थी मान सरकार

फेक वीडियो मामले में भगवंत मान सरकार ने अदालत का रुख किया था। इसके बाद मोहाली कोर्ट ने साइबर क्राइम विभाग को निर्देश दिया था कि ऐसे सभी कंटेंट या उनसे मिलते-जुलते आपत्तिजनक पोस्ट तुरंत हटाए और ब्लॉक करे। कोर्ट ने गूगल को भी आदेश दिया कि ऐसा कंटेंट सर्च रिजल्ट में न दिखे। यदि गूगल व फेसबुक कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

गरमाई सियासत

फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सीएम से जुड़ी पोस्ट वायरल होने के बाद सूबे की सियासत गरमा गई थी। पंजाब भाजपा नेता अश्विनी शर्मा ने कहा कि जो व्यक्ति हर छोटी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। वह अपनी वीडियो पर इतना चुप क्यों है। बीजेपी के इस बयान के बाद आप नेता हरकत में आए। मोरिंडा में जब सीएम से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास फेक के अलावा और है भी क्या है।

केस दर्ज होने के बाद भी नहीं हटाया था वीडियो

वीडियो वायरल होने के बाद पंजाब पुलिस ने जगन समरा के खिलाफ केस दर्ज किया था। साथ ही, फेसबुक और इंस्टाग्राम को नोटिस जारी किया गया था। केस दर्ज होने के बाद भी समरा ने पोस्ट करना नहीं रोका। उन्होंने एक-एक करके 5 और पोस्ट डालीं। इसमें फोटो व वीडियो शामिल थे। इसके बाद सरकार अदालत पहुंची और फेसबुक व इंस्टाग्राम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

Published on:

24 Oct 2025 08:17 am

Hindi News / National News / Breaking: कोर्ट ने दिया था फेसबुक को 24 घंटे का अल्टीमेटम, CM मान का फेक वीडियो हटा

