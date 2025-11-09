मोहन भागवत बोले- भारत के मुसलमानों-ईसाइयों के पूर्वज हिंदू थे, भारत की आत्मा हिंदू संस्कृति है

उन्होंने कहा कि हम किसी सरकार या दानदाता पर निर्भर नहीं हैं। स्वयंसेवकों की वर्ष में एक बार दी जाने वाली गुरु दक्षिणा से ही संघ चलता है। यही हमें स्वतंत्र और निडर रखता है। भागवत ने कहा कि संघ के स्वयंसेवकों ने हमेशा कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, आलोचना हुई, प्रतिबंध लगे, हमें बदनाम किया गया, लेकिन संघ बढ़ता रहा क्योंकि हम केवल खुद पर निर्भर हैं।