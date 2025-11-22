‘कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी’, ब्रिटिश साम्राज्य का जिक्र कर हिंदुओं को लेकर मोहन भागवत ने क्यों कहा ऐसा

RSS चीफ मोहन भागवत ने कहा कि अगर हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। धर्म का सही अर्थ और मार्गदर्शन दुनिया को समय-समय पर हिंदू समाज ही देता है। उन्होंने कहा कि यह हमारा ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त नहीं होता था, लेकिन भारत में उनके सूर्यास्त की शुरुआत हुई। इसके लिए हमने 90 साल प्रयास किए। 1857 से शुरू हुई क्रांति ने 1947 में आजादी दिलाई। हम इतने लंबे समय तक स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। स्वतंत्रता की लड़ाई की आवाज कभी कम हो गई, कभी बढ़ गई, लेकिन उस आवाज को हिंदुओं ने कभी दबने नहीं दी। भागवत ने कहा कि हर समस्या का अंत संभव है। आज जब समाज ने तया किया कि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, अब यह बर्दाश्त नहीं होगा तब यह खत्म हो गया।