वापस लौटने लगा मानसून, अगले 72 घंटे इन राज्यों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Monsoon 2025: देश में इस बार मानसून में अच्छी बारिश हुई है। कई राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ भी आई। अब मानसून के वापस लौटने का समय आ गया है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक रविवार को राजस्थान के कुछ हिस्सों से वापस लौट चुका है। इसके अलावा अगले 2-3 दिनों में राजस्थान के कुछ और हिस्सों, साथ ही पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून के लौटने की स्थिति अनुकूल बनी हुई है। साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों और महाराष्ट्र में भयंकर बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक 14 और 17 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश, 15 और 16 सितंबर को असम और मेघायल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा 15 और 16 तारीख को अरुणाचल प्रदेश, 14 सितंबर को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तथा असम और मेघालय में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
IMD के मुताबिक 14 से 16 सितंबर के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन जगहों पर गरज के साथ तूफान की भी संभावना जताई है। 14 और 15 तारीख को पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़; 14 और 17-19 तारीख के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 16-18 तारीख के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम और 14-16 सितंबर के दौरान बिहार में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
पश्चिम भारत की भारत की जाए तो 16 सितंबर को कोंकण एवं गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश गरज के साथ हो सकती है। इसके अलावा 14 और 15 सितंबर को कोंकण एवं गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
14 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। 14 और 16 सितंबर को उत्तराखंड में; 14-20 सितंबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में तथा 15 सितंबर को उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश की संभावना है।