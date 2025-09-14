वापस लौटने लगा मानसून, अगले 72 घंटे इन राज्यों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Monsoon 2025: देश में इस बार मानसून में अच्छी बारिश हुई है। कई राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ भी आई। अब मानसून के वापस लौटने का समय आ गया है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक रविवार को राजस्थान के कुछ हिस्सों से वापस लौट चुका है। इसके अलावा अगले 2-3 दिनों में राजस्थान के कुछ और हिस्सों, साथ ही पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून के लौटने की स्थिति अनुकूल बनी हुई है। साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों और महाराष्ट्र में भयंकर बारिश हो सकती है।