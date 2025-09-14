Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

वापस लौटने लगा मानसून, अगले 72 घंटे इन राज्यों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

रविवार को राजस्थान के कुछ हिस्सों से वापस लौट चुका है। इसके अलावा अगले 2-3 दिनों में राजस्थान के कुछ और हिस्सों, साथ ही पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून के लौटने की स्थिति अनुकूल बनी हुई है।

भारत

Ashib Khan

Sep 14, 2025

मानसून की हो रही विदाई (Photo-IANS)

Monsoon 2025: देश में इस बार मानसून में अच्छी बारिश हुई है। कई राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ भी आई। अब मानसून के वापस लौटने का समय आ गया है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक रविवार को राजस्थान के कुछ हिस्सों से वापस लौट चुका है। इसके अलावा अगले 2-3 दिनों में राजस्थान के कुछ और हिस्सों, साथ ही पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून के लौटने की स्थिति अनुकूल बनी हुई है। साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों और महाराष्ट्र में भयंकर बारिश हो सकती है।

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक 14 और 17 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश, 15 और 16 सितंबर को असम और मेघायल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा 15 और 16 तारीख को अरुणाचल प्रदेश, 14 सितंबर को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तथा असम और मेघालय में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

तूफान की जताई संभावना

IMD के मुताबिक 14 से 16 सितंबर के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन जगहों पर गरज के साथ तूफान की भी संभावना जताई है। 14 और 15 तारीख को पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़; 14 और 17-19 तारीख के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 16-18 तारीख के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम और 14-16 सितंबर के दौरान बिहार में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

इन जगहों पर होगी हल्की बारिश

पश्चिम भारत की भारत की जाए तो 16 सितंबर को कोंकण एवं गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश गरज के साथ हो सकती है। इसके अलावा 14 और 15 सितंबर को कोंकण एवं गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

हिमालच प्रदेश में होगी हल्की बारिश

14 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। 14 और 16 सितंबर को उत्तराखंड में; 14-20 सितंबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में तथा 15 सितंबर को उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Sept 2025 05:33 pm

Hindi News / National News / वापस लौटने लगा मानसून, अगले 72 घंटे इन राज्यों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.