10 अगस्त 2025

रविवार

राष्ट्रीय

Monsoon की रफ्तार जारी: आज इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD ने 10, 11, 12, 13, 14 और 15 अगस्त तक जारी किया अलर्ट

Monsoon: देश भर में बारिश तांडव मचा रही है। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग ने कहा कि हिमाचल में आज से 15 अगस्त, उत्तराखंड में अगले कुछ दिन अति भारी बारिश की संभावना है।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 10, 2025

देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट (फोटो- पत्रिका)
देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट (फोटो- पत्रिका)

Monsoon: देशभर में मानसून की रफ्तार जारी है। पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिणी राज्यों में बारिश कहर बनकर बरस रही है। उत्तराखंड और हिमाचल में हालात तो और भी बुरे हैं। मौसम विभाग ने ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने कहा कि हिमाचल में आज से 15 अगस्त, उत्तराखंड में अगले कुछ दिन, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा में आज भारी बारिश की संभावना है।

यूपी में अलर्ट जारी, नदियां उफान पर

मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में 13 से 15 अगस्त, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 13 और 14 अगस्त, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12 और 13 अगस्त को बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने यूपी को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। यूपी में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। यमुना और गंगा खतरे के निशान को पार कर गई हैं। नदी किनारे इलाकों में पानी घुस आया है। इससे जन जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।

पत्रिका Explainer: जलवायु परिवर्तन के कारण खत्म हो जाएगा तुवालू का अस्तित्व, लोग छोड़ रहे अपना देश
Patrika Special News
डूब जाएगा तुवालू द्वीप (फोटो-IANS)

मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में 10 और 13 अगस्त, असम और मेघालय में 10 से 15 अगस्त तक, 10 अगस्त और 12 से 15 अगस्त तक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग अलर्ट जारी किया है।

दक्षिणी राज्यों में भी होगी भारी बारिश

IMD ने दक्षिण भारत के राज्यों में भी जोरदार बारिश की संभावना जताते हुए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि कर्नाटक में 14 और 15 अगस्त को भारी बारिश की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश में 14 अगस्त, तेलंगाना में 13 से 15 अगस्त को बहुत भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान इन इलाकों में तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग ने 10 से 15 अगस्त के बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया है।

