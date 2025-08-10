Monsoon की रफ्तार जारी: आज इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD ने 10, 11, 12, 13, 14 और 15 अगस्त तक जारी किया अलर्ट

IMD ने दक्षिण भारत के राज्यों में भी जोरदार बारिश की संभावना जताते हुए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि कर्नाटक में 14 और 15 अगस्त को भारी बारिश की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश में 14 अगस्त, तेलंगाना में 13 से 15 अगस्त को बहुत भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान इन इलाकों में तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग ने 10 से 15 अगस्त के बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया है।