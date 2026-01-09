मौसम दिखाएगा नया खेल: 10 और 11 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

देश में मौसम नया खेल दिखाएगा और इसका असर कई राज्यों में देखने को मिलेगा। 10 और 11 जनवरी के लिए मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगह 10 और 11 जनवरी को भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जगह बर्फबारी का भी अलर्ट है। मौसम विभाग ने हरियाणा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश में भी 10 और 11 जनवरी को रुक-रूककर बादल बरसने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जगह तेज़ हवा चलने की भी संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, माहे, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में 10 और 11 जनवरी को अच्छी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी बर्फबारी का भी अलर्ट है।