मौसम ने मारी पलटी: अगले 48 घंटे में तेज़ बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

Heavy Rain Alert
मानसून (Monsoon) का सीज़न इस साल हर बार से शानदार रहा। मानसून के दौरान देशभर में भारी बारिश हुई। कई राज्यों में बारिश के पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। इससे न सिर्फ नदी, तालाब और बांध लबालब हो गए, बल्कि लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। हालांकि मानसून अब जा चुका है, जिससे कई राज्यों में बारिश पर ब्रेक लग गया है। लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में इसका असर बरकरार है, जिससे बारिश का दौर भी बना हुआ है। आज पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से देश में मौसम ने एक बार फिर पलटी मार ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 48 घंटे में देश के कुछ राज्यों के लिए तेज़ बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
राजस्थान में इस बार मानसून के सीज़न में रिकॉर्डतोड़ बारिश देखने को मिली है। मानसून के जाने के बाद कुछ दिन तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम के बदलने से राज्य में कई जिलों में फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में मौसम ने पलटी मारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान के कुछ जिलों में अगले 48 घंटे के दौरान 4 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
मानसून की एंट्री के साथ ही तमिलनाडु में भारी बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो मानसून के चले जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी राज्य में कई जिलों में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। मौसम के पलटी मारने से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे में तमिलनाडु के कई जिलों में तेज़ बारिश का अनुमान है। इस दौरान बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
देश के कुछ राज्यों में मौसम ने एक बार फिर पलटी मार ली है। ऐसे में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्रप्रदेश, यनम, रायलसीमा, सौराष्ट्र, कच्छ और हरियाणा में अगले 48 घंटों में रुक-रूककर झमाझम बादल बरस सकते हैं। इस दौरान इन राज्यों में 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने, आंधी, बिजली गरजने और बादल छाए रहने का भी अलर्ट है।
