मौसम ने मारी पलटी: अगले 48 घंटे में तेज़ बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) का सीज़न इस साल हर बार से शानदार रहा। मानसून के दौरान देशभर में भारी बारिश हुई। कई राज्यों में बारिश के पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। इससे न सिर्फ नदी, तालाब और बांध लबालब हो गए, बल्कि लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। हालांकि मानसून अब जा चुका है, जिससे कई राज्यों में बारिश पर ब्रेक लग गया है। लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में इसका असर बरकरार है, जिससे बारिश का दौर भी बना हुआ है। आज पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से देश में मौसम ने एक बार फिर पलटी मार ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 48 घंटे में देश के कुछ राज्यों के लिए तेज़ बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।