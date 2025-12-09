मौसम दिखाएगा अलग अंदाज़: 10, 11, 12 और 13 दिसंबर को जोरदार बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

Heavy rain alert issued by IMD
मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस साल पिछले सालों की तुलना में काफी ज़्यादा बारिश हुई। ऐसे में देशभर में मानसून का सीज़न बहुत ही बढ़िया रहा। मानसून के दौरान कई राज्यों में रिकॉर्डतोड़ बारिश देखने को मिली, जिसने सभी को तरबतर कर दिया। मानसून के दौरान भारी बारिश होने से मौसम भी सुहावना रहा। मानसून के बाद भी कई राज्यों में अभी भी बारिश की रफ्तार बरकरार है। अब देश में मौसम अलग अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 10, 11, 12 और 13 दिसंबर को जोरदार बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
हर साल की तरह इस साल भी मानसून ने सबसे पहले केरल में ही दस्तक दी थी और इसके जाने के बाद भी बारिश का सिलसिला नहीं थमा है। अब केरल में मौसम अलग अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने 10, 11, 12 और 13 दिसंबर को केरल में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान धूल भरी आंधी चलने का भी अलर्ट है।
मानसून के दौरान तमिलनाडु में भी अच्छी बारिश हुई और इसके जाने के बाद भी बारिश का दौर बना हुआ है। तमिलनाडु में अब मौसम अलग अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु में 10, 11, 12 और 13 दिसंबर को झमाझम बादल बरसेंगे। इस दौरान तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।
देश में मौसम अलग अंदाज़ दिखाने वाला है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कर्नाटक के कुछ जिलों समेत पुडुचेरी, कराईकल और माहे और अंडमान-निकोबार में रुक-रुक कर जोरदार बारिश का अलर्ट है।
राजस्थान और दिल्ली में मानसून के दौरान और कुछ दिन बाद तक भारी बारिश हुई। अब राजस्थान और दिल्ली में मौसम का अंदाज़ बदल गया है और ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान और दिल्ली में अगले 11, 12, 13 और 12 दिसंबर को तेज़ ठंड पड़ेगी। राजस्थान के कुछ जिलों में और दिल्ली में सुबह और रात के समय शीतलहर चलने का भी अलर्ट है।
मौसम समाचार