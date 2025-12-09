मौसम दिखाएगा अलग अंदाज़: 10, 11, 12 और 13 दिसंबर को जोरदार बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस साल पिछले सालों की तुलना में काफी ज़्यादा बारिश हुई। ऐसे में देशभर में मानसून का सीज़न बहुत ही बढ़िया रहा। मानसून के दौरान कई राज्यों में रिकॉर्डतोड़ बारिश देखने को मिली, जिसने सभी को तरबतर कर दिया। मानसून के दौरान भारी बारिश होने से मौसम भी सुहावना रहा। मानसून के बाद भी कई राज्यों में अभी भी बारिश की रफ्तार बरकरार है। अब देश में मौसम अलग अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 10, 11, 12 और 13 दिसंबर को जोरदार बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।