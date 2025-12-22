मौसम दिखाएगा नया रूप: 23, 24, 25 और 26 दिसंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी भारी बारिश

IMD issues Heavy Rain Alert
मानसून (Monsoon) के इस सीज़न में देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली। पूरे देश में जोरदार बारिश होने से मानसून का सीज़न भी काफी अच्छा रहा। कई राज्यों में रिकॉर्डतोड़ बारिश ने लोगों को जमकर भिगोया और नदियों, तालाबों और बांधों में पानी के लेवल को भी बढ़ा दिया। मानसून के दौरान मौसम भी सुहावना रहा। पहले लगा था कि मानसून के जाने के बाद देशभर में बारिश रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। अब मौसम नया रूप दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 23, 24, 25 और 26 दिसंबर को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
मानसून ने सबसे पहले केरल में ही दस्तक दी थी और अभी भी राज्य में कई जगह बारिश का सिलसिला बरकरार है। अब केरल में मौसम नया रूप दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 23, 24, 25 और 26 दिसंबर को केरल में भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।
मानसून के सीज़न में हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश देखने को मिली। मानसून के जाने के बाद हिमाचल प्रदेश में कुछ समय के लिए बारिश पर ब्रेक लगा, लेकिन कुछ दिन पहले ही राज्य में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम नया रूप दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 23, 24, 25 और 26 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान कुछ जगहों पर बर्फबारी का भी अलर्ट है।
मौसम अब नया रूप दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 23, 24, 25 और 26 दिसंबर को तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, कराईकल, पुडुचेरी और अंडमान-निकोबार में भारी बारिश होगी।
राजस्थान में अब ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी भी ज़्यादातर जिलों में सिर्फ सुबह और रात के समय ही ठंड का असर दिख रहा है। अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान के कई जिलों में 23, 24, 25 और 26 दिसंबर को सुबह और रात के समय तापमान में 2-3 डिग्री गिरावट से ठंड का असर बढ़ सकता है। सुबह के समय कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग