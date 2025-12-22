मौसम दिखाएगा नया रूप: 23, 24, 25 और 26 दिसंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी भारी बारिश

मानसून (Monsoon) के इस सीज़न में देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली। पूरे देश में जोरदार बारिश होने से मानसून का सीज़न भी काफी अच्छा रहा। कई राज्यों में रिकॉर्डतोड़ बारिश ने लोगों को जमकर भिगोया और नदियों, तालाबों और बांधों में पानी के लेवल को भी बढ़ा दिया। मानसून के दौरान मौसम भी सुहावना रहा। पहले लगा था कि मानसून के जाने के बाद देशभर में बारिश रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। अब मौसम नया रूप दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 23, 24, 25 और 26 दिसंबर को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।