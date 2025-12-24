मौसम लेगा क्रिसमस पर करवट: 25 दिसंबर को झमाझम बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून (Monsoon) के सीज़न में देशभर में जोरदार बारिश से पुराने कई रिकॉर्ड्स टूट गए। मानसून का सीज़न देशभर में काफी अच्छा रहा। कई राज्यों में मानसून के दौरान झमाझम बादल बरसे और कुछ राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई कि बाढ़ भी आ गई। हालांकि मानसून के दौरान लोगों को चिलचिलाती गर्मी से भी निजात मिली। मानसून के बाद लगा था कि कई राज्यों में बारिश थम जाएगी लेकिन अभी भी कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मौसम अब क्रिसमस पर करवट लेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 25 दिसंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।