मौसम लेगा क्रिसमस पर करवट: 25 दिसंबर को झमाझम बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy rain alert by IMD
मानसून (Monsoon) के सीज़न में देशभर में जोरदार बारिश से पुराने कई रिकॉर्ड्स टूट गए। मानसून का सीज़न देशभर में काफी अच्छा रहा। कई राज्यों में मानसून के दौरान झमाझम बादल बरसे और कुछ राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई कि बाढ़ भी आ गई। हालांकि मानसून के दौरान लोगों को चिलचिलाती गर्मी से भी निजात मिली। मानसून के बाद लगा था कि कई राज्यों में बारिश थम जाएगी लेकिन अभी भी कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मौसम अब क्रिसमस पर करवट लेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 25 दिसंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
मानसून के दौरान अरुणाचल प्रदेश में काफी अच्छी बारिश हुई। मानसून के बाद राज्य में बारिश रुक गई, लेकिन पिछले कुछ दिनों में राज्य में रुक-रूककर बारिश देखने को मिली। अरुणाचल प्रदेश में क्रिसमस पर मौसम पर करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 25 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में रुक-रूककर भारी बारिश होगी।
तमिलनाडु में मानसून के दौरान जोरदार बारिश देखने को मिली और अभी भी राज्य में रुक-रूककर बारिश का सिलसिला बना हुआ है। तमिलनाडु में क्रिसमस पर मौसम करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 25 दिसंबर को तमिलनाडु में झमाझम बादल बरसेंगे।
देश में कई जगह क्रिसमस पर मौसम करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, असम, मेघालय, केरल, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार और कराईकल में रुक-रूककर भारी बारिश का अलर्ट है।
राजस्थान के कई जिलों में ठंड का प्रभाव दिखने लगा है। अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान के कई जिलों में 25 दिसंबर को सुबह और रात के तापमान में 2-4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। हालांकि दिन के समय धूप छाई रहेगी।
