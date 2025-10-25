मौसम ने ली करवट: 26, 27, 28, 29 और 30 अक्टूबर को होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

मानसून (Monsoon) का इस बार का सीज़न देशभर के लिए शानदार रहा। इस दौरान कई राज्यों में जमकर बादल बरसे हैं। हालांकि अब मानसून की विदाई हो गई है। इससे देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला थम गया है। हालांकि कई राज्यों में अभी भी इसका असर बना हुआ है, जिससे बारिश का दौर भी बरकरार है। इसी बीच मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 26, 27, 28, 29 और 30 अक्टूबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।