मौसम दिखाएगा अलग मिज़ाज: 27, 28 और 29 दिसंबर को होगी जोरदार बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

Heavy rain alert issued by IMD
मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस साल पिछले सालों की तुलना में काफी ज़्यादा बारिश देखने को मिली और देशभर में मानसून का सीज़न बहुत ही शानदार रहा। मानसून के दौरान कई राज्यों में तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। भारी बारिश ने सभी को तरबतर कर दिया। मानसून के दौरान भारी बारिश होने से मौसम भी सुहावना रहा और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मानसून के बाद भी अभी तक कई राज्यों में बारिश का सिलसिला थमा नहीं है और इसकी रफ्तार बरकरार है। अब देश में मौसम अलग मिज़ाज दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 27, 28 और 29 दिसंबर को दिसंबर को जोरदार बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान शानदार बारिश देखने को मिली। मानसून के बाद राज्य में कुछ संजय के लिए बारिश रुकी, लेकिन अब एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। अब केरल में मौसम अलग मिज़ाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने 27, 28 और 29 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मानसून के दौरान तमिलनाडु में भी अच्छी बारिश हुई और इसके जाने के बाद भी बारिश का सिलसिला बरकरार है। तमिलनाडु में अब मौसम अलग मिज़ाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु में 27, 28 और 29 दिसंबर को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।
देश में मौसम अलग मिज़ाज दिखाने वाला है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी और कराईकल में 7, 28 और 29 दिसंबर को रुक-रुक कर जोरदार बारिश का अलर्ट है।
राजस्थान और दिल्ली में मानसून के दौरान और कुछ दिन बाद तक भारी बारिश देखने को मिली। अब राजस्थान और दिल्ली में मौसम का मिज़ाज बदल गया है और ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान और दिल्ली में 27, 28 और 29 दिसंबर को तेज़ ठंड पड़ेगी। इस दौरान राजस्थान के कई जिलों में और दिल्ली में कई जगह सुबह के समय कोहरा छाएगा। साथ ही सुबह और रात के समय कई जगह शीतलहर चलने का भी अलर्ट है। हालांकि दिन में धूप छाई रहेगी।
