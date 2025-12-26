मौसम दिखाएगा अलग मिज़ाज: 27, 28 और 29 दिसंबर को होगी जोरदार बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस साल पिछले सालों की तुलना में काफी ज़्यादा बारिश देखने को मिली और देशभर में मानसून का सीज़न बहुत ही शानदार रहा। मानसून के दौरान कई राज्यों में तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। भारी बारिश ने सभी को तरबतर कर दिया। मानसून के दौरान भारी बारिश होने से मौसम भी सुहावना रहा और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मानसून के बाद भी अभी तक कई राज्यों में बारिश का सिलसिला थमा नहीं है और इसकी रफ्तार बरकरार है। अब देश में मौसम अलग मिज़ाज दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 27, 28 और 29 दिसंबर को दिसंबर को जोरदार बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।