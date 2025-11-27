मौसम का नया सिस्टम एक्टिव: 28, 29 और 30 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) का इस बार का सीज़न बेहद ही शानदार रहा। देशभर में भारी बारिश हुई। कई राज्यों में तो जमकर बादल बरसे और पुराने सभी रिकॉर्ड्स को बहा ले गए। मानसून के सीज़न में शानदार बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मानसून के जाने के बाद लग रहा था कि बारिश रुक जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कई राज्यों में अभी भी इसका असर बना हुआ है। इसी बीच अब अपडेट सामने आया है कि मौसम का नया सिस्टम एक्टिव हो गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 28, 29 और 30 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।