मौसम का नया सिस्टम एक्टिव: 28, 29 और 30 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

Heavy rain alert issued by IMD
मानसून (Monsoon) का इस बार का सीज़न बेहद ही शानदार रहा। देशभर में भारी बारिश हुई। कई राज्यों में तो जमकर बादल बरसे और पुराने सभी रिकॉर्ड्स को बहा ले गए। मानसून के सीज़न में शानदार बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मानसून के जाने के बाद लग रहा था कि बारिश रुक जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कई राज्यों में अभी भी इसका असर बना हुआ है। इसी बीच अब अपडेट सामने आया है कि मौसम का नया सिस्टम एक्टिव हो गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 28, 29 और 30 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
राजस्थान में मानसून के दौरान शानदार बारिश हुई और इसके जाने के कुछ समय बाद तक भी बारिश देखने को मिली। हालांकि अब राज्य में ठंड ने दस्तक दे दी है। इसी बीच अपडेट आया है कि राजस्थान में मौसम का नया सिस्टम एक्टिव हो गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राज्य के कई जिलों में 27 और 28 नवंबर को रिमझिम बारिश होगी। इस दौरान बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
देश में हर साल की तरह इस साल भी मानसून ने सबसे पहले केरल में ही दस्तक दी थी। अभी भी केरल में बारिश का सिलसिला बरकरार है। अब केरल में मौसम का नया सिस्टम एक्टिव हो गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल के कई जिलों में 28, 29 और 30 नवंबर को भारी बारिश होगी। इस दौरान बिजली गरजने और 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी अलर्ट है।
मानसून के दौरान देशभर में जमकर बादल बरसे। अब इसके जाने के बाद भी इसका असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। अब मौसम का नया सिस्टम एक्टिव हो गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 28, 29 और 30 नवंबर को तमिलनाडु के कई जिलों में, आंध्रप्रदेश के तटीय क्षेत्रों में, कर्नाटक के कुछ जिलों में और तेलंगाना के कुछ जिलों में भारी बारिश होगी। इस दौरान बिजली गरजने और 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है।
देश में कुछ अन्य जगह भी मौसम का नया सिस्टम एक्टिव हो गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 28, 29 और 30 नवंबर को माहे, यनम, रायलसीमा और अंडमान-निकोबार में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान तेज़ हवा, आंधी और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
