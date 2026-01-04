मौसम ने फिर ली करवट: 5, 6 और 7 जनवरी को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy rain alert issued by IMD
मानसून (Monsoon) इस शानदार सीज़न में भारी बारिश देखने को मिली। कई राज्यों में तो इतनी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। ऐसा लग रहा था कि मानसून के बाद कि बारिश रुक जाएगी, लेकिन भी कई राज्यों में बादल बरस रहे हैं। हालांकि कई राज्यों में शीतलहर की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बारिश के लिए 2025 काफी अच्छा साल रहा और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 में भी जोरदार बारिश देखने को मिलेगी। अब देश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 5, 6 और 7 जनवरी को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
देश में हर बार की तरह इस बार भी मानसून ने केरल में ही दस्तक दी थी और तभी से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। राज्य में अभी भी बारिश पर ब्रेक नहीं लगा है और रुक-रूककर बादल बरस रहे हैं। अब केरल में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल के कई जिलों में 5, 6 और 7 जनवरी को भारी बारिश होने की संभावना है।
हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान शानदार बारिश देखने को मिली। मानसून के जाने के कुछ दिन बाद से राज्य में रुक-रूककर बारिश होने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया, जो अभी भी जारी है। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि हिमाचल प्रदेश में कई जगह 5, 6 और 7 जनवरी को जमकर बादल बरसेंगे।
देश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु और कर्नाटक में 5, 6 और 7 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में 6 दिसंबर को जमकर बादल बरस सकते हैं। 5, 6 और 7 जनवरी के दौरान अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश का अलर्ट है।
