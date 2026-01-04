मौसम ने फिर ली करवट: 5, 6 और 7 जनवरी को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून (Monsoon) इस शानदार सीज़न में भारी बारिश देखने को मिली। कई राज्यों में तो इतनी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। ऐसा लग रहा था कि मानसून के बाद कि बारिश रुक जाएगी, लेकिन भी कई राज्यों में बादल बरस रहे हैं। हालांकि कई राज्यों में शीतलहर की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बारिश के लिए 2025 काफी अच्छा साल रहा और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 में भी जोरदार बारिश देखने को मिलेगी। अब देश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 5, 6 और 7 जनवरी को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।