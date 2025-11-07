मौसम का बदला मिज़ाज: 8, 9 और 10 नवंबर को होगी भारी बारिश, कई जगहों पर जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) का इस बार का सीज़न देशभर के लिए कमाल का रहा। मानसून के दौरान देशभर में रिकॉर्डतोड़ बारिश देखने को मिली। कई राज्यों में तो बादल इतने जमकर बरसे कि न सिर्फ पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। इन राज्यों में भारी बारिश की वजह से नदी, तालाब और बांध भी पूरी तरह से भर गए। मानसून के जाने के बाद भी देशभर में कई राज्यों में रुक-रूककर बारिश का सिलसिला बना रहा। मानसून के जाने के बावजूद कुछ राज्यों में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी इसका असर बना हुआ है। इसी बीच देश में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई जगहों पर 8, 9 और 10 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।