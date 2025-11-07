Patrika LogoSwitch to English

मौसम का बदला मिज़ाज: 8, 9 और 10 नवंबर को होगी भारी बारिश, कई जगहों पर जमकर बरसेंगे बादल

Heavy Rain Alert: देश में मौसम का मिज़ाज एक बार फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 8, 9 और 10 नवंबर को कई जगहों पर भारी बारिश होगी।

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 07, 2025

Heavy rain alert

Heavy rain alert

मानसून (Monsoon) का इस बार का सीज़न देशभर के लिए कमाल का रहा। मानसून के दौरान देशभर में रिकॉर्डतोड़ बारिश देखने को मिली। कई राज्यों में तो बादल इतने जमकर बरसे कि न सिर्फ पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। इन राज्यों में भारी बारिश की वजह से नदी, तालाब और बांध भी पूरी तरह से भर गए। मानसून के जाने के बाद भी देशभर में कई राज्यों में रुक-रूककर बारिश का सिलसिला बना रहा। मानसून के जाने के बावजूद कुछ राज्यों में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी इसका असर बना हुआ है। इसी बीच देश में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई जगहों पर 8, 9 और 10 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

राजस्थान में मानसून का इस बार का सीज़न काफी शानदार रहा और भारी बारिश हुई। मानसून के जाने के बाद भी राज्य में कई दिन तक रुक-रूककर बारिश का सिलसिला बना रहा, लेकिन अब राज्य में बारिश पर ब्रेक लग चुका है। राजस्थान में मौसम का मिज़ाज बदलने से रात के दौरान तापमान में हल्की गिरावट शुरू हो गई है।

इन जगहों पर होगी भारी बारिश

देश के कुछ राज्यों में मौसम का मिज़ाज बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने 8, 9 और 10 नवंबर को इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु में कई जगहों पर 8, 9 और 10 नवंबर को भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवाएं, आंधी और बिजली गरजने की भी संभावना है। 8, 9 और 10 नवंबर को केरल में भी कई जगहों पर जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान बिजली गरजने का भी अलर्ट है। पुदुचेरी के माहे में भी अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान आंधी का भी अनुमान है।

इन जगह तापमान में होगी गिरावट

मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 8, 9 और 10 नवंबर को दिल्ली, उत्तरप्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कई जिलों में तापमान में गिरावट होगी। इससे रात के समय ठंड बढ़ सकती है।

07 Nov 2025 04:26 pm

