मौसम ने फिर ली करवट: अगले 48 घंटे जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी भारी बारिश

Heavy rain alert by IMD
मानसून (Monsoon) के दौरान पूरे देश में बहुत अच्छी बारिश हुई और मानसून का सीज़न शानदार रहा। मानसून के सीज़न में देशभर में जमकर बादल बरसे और कई राज्यों में तो रिकॉर्ड्तोड़ बारिश हुई। मानसून के दौरान लोगों को गर्मी से भी आराम मिला। मानसून के बाद भी कई राज्यों में बारिश का सिलसिला अभी भी बरकरार है। अब मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 48 घंटे देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
मानसून की एंट्री से इसके जाने के बाद भी केरल में बारिश का दौर अभी भी जारी है। केरल में अब मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में अगले 48 घंटे भारी बारिश होगी।
हिमाचल प्रदेश में मानसून में अच्छी बारिश हुई लेकिन मानसून के बाद बारिश रुक गई थी। हालांकि अब राज्य में फिर बारिश शुरू हो गई है। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे हिमाचल प्रदेश में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान बर्फबारी का भी अलर्ट है।
देश के कुछ अन्य राज्यों में भी मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे में तमिलनाडु, उत्तराखंड, तटीय आंध्रप्रदेश, पुडुचेरी, माहे, अंडमान-निकोबार, यनम और रायलसीमा में भारी बारिश होगी।
राजस्थान और दिल्ली में मानसून के दौरान और कुछ दिन बाद तक शानदार बारिश हुई। अब दोनों जगह ठंड पड़ना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान और दिल्ली में अगले 48 घंटे सुबह और रात के न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट से ठंड बढ़ने का अलर्ट है।
