मौसम ने फिर ली करवट: अगले 48 घंटे जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी भारी बारिश

मानसून (Monsoon) के दौरान पूरे देश में बहुत अच्छी बारिश हुई और मानसून का सीज़न शानदार रहा। मानसून के सीज़न में देशभर में जमकर बादल बरसे और कई राज्यों में तो रिकॉर्ड्तोड़ बारिश हुई। मानसून के दौरान लोगों को गर्मी से भी आराम मिला। मानसून के बाद भी कई राज्यों में बारिश का सिलसिला अभी भी बरकरार है। अब मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 48 घंटे देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।