मौसम ने फिर मारी पलटी: अगले 6 दिन भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) के शानदार सीज़न में इस बार झमाझम बादल बरसे। देश के कई राज्यों में भारी बारिश देखने को मिली, लेकिन अब धीरे-धीरे ठंड का एहसास होने लगा है। मानसून के दौरान कई राज्यों में इतनी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए और मौसम भी सुहावना रहा। मानसून चला गया, लेकिन फिर भी देश में कई राज्यों में कुछ समय के लिए बारिश का दौर जारी रहा, लेकिन अब इस पर ब्रेक लग गया है। हालांकि कुछ राज्यों में लग रहा है कि अभी भी इसका असर खत्म नहीं हुआ है और इसी वजह से बारिश का सिलसिला भी बरकरार है। अब मौसम फिर ने फिर पलटी मार ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 6 दिन के लिए कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।