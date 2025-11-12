Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मौसम ने फिर मारी पलटी: अगले 6 दिन भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

Heavy Rain Alert: मौसम ने फिर पलटी मार ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 6 दिन के लिए कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 12, 2025

IMD issues heavy rain alert

IMD issues heavy rain alert

मानसून (Monsoon) के शानदार सीज़न में इस बार झमाझम बादल बरसे। देश के कई राज्यों में भारी बारिश देखने को मिली, लेकिन अब धीरे-धीरे ठंड का एहसास होने लगा है। मानसून के दौरान कई राज्यों में इतनी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए और मौसम भी सुहावना रहा। मानसून चला गया, लेकिन फिर भी देश में कई राज्यों में कुछ समय के लिए बारिश का दौर जारी रहा, लेकिन अब इस पर ब्रेक लग गया है। हालांकि कुछ राज्यों में लग रहा है कि अभी भी इसका असर खत्म नहीं हुआ है और इसी वजह से बारिश का सिलसिला भी बरकरार है। अब मौसम फिर ने फिर पलटी मार ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 6 दिन के लिए कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

तमिलनाडु में क्या रहेगा मौसम का हाल?

मानसून के इस सीज़न में तमिलनाडु में हर बार से ज़्यादा बारिश देखने को मिली और अभी भी यह थमी नहीं है। तमिलनाडु में मौसम ने फिर से पलटी मार ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 6 दिन तमिलनाडु के कुछ जिलों में रुक-रूककर भारी बारिश हो सकती और कुछ जिलों में हल्की/मध्यम बारिश की भी संभावना है। इस दौरान बिजली गरजने का भी अलर्ट है।

केरल में कैसा रहेगा मौसम का मिज़ाज?

हर बार की तरह इस बार भी मानसून ने सबसे पहले केरल में ही एंट्री ली थी। मानसून अब चला गया है, लेकिन लग रहा है कि केरल में अभी भी इसका असर खत्म नहीं हुआ है और मौसम ने फिर पलटी मार ली है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 6 दिन केरल के कुछ जिलों में रुक-रूककर भारी बारिश का और कुछ जिलों में रिमझिम बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज़ हवाओं का भी अलर्ट है।

आंध्रप्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

आंध्रप्रदेश में भी रुक-रूककर बारिश का सिलसिला बना हुआ है। इसी बीच राज्य में एक बार फिर मौसम ने पलटी मार ली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 6 दिन के दौरान 17 और 18 नवंबर को तटीय आंध्रप्रदेश में झमाझम बादल बरसेंगे।

इन जगहों पर भी होगी भारी बारिश

मौसम के फिर से पलटी मारने से अगले 6 दिन में पुदुचेरी के माहे में भी 12 और 13 नवंबर को रुक-रूककर भारी बारिश हो सकती है। वहीं यनम और रायलसीमा में 17 और 18 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट है।

राजस्थान और दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

राजस्थान और दिल्ली में मानसून के सीज़न में शानदार बारिश हुई, लेकिन अब दोनों जगह ठंड का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और दिल्ली में दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन सुबह और रात को ठंड का असर दिखेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Published on:

12 Nov 2025 04:15 pm

Hindi News / National News / मौसम ने फिर मारी पलटी: अगले 6 दिन भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

Bihar Election : क्या प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे? Exit Poll के बाद सोशल मीडिया पर क्यों है चर्चा?

Prashant Kishor
पटना

बिहार चुनाव 2025: अप्पू और पप्पू की चर्चा कर डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर कसा तंज, पढ़िए क्या कहा?

पटना

Bihar Election: काउंटिंग से पहले सुगौली में बड़ी लापरवाही, स्कूल कैंपस में फेंकी मिली VVPAT की पर्चियां

bihar election
पटना

BJP ने तेजस्वी को बताया डिल्यूजन का शिकार, कहा- उन्हें चोरी न करने और गलतियां न दोहराने की शपथ लेनी चाहिए

तेजस्वी यादव
पटना

बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव ने Exit Poll को नकारा, कहा- 14 को आएगा रिजल्ट, जानें शपथ ग्रहण को लेकर क्या कहा?

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.