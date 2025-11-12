मौसम ने फिर मारी पलटी: अगले 6 दिन भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

IMD issues heavy rain alert
मानसून (Monsoon) के शानदार सीज़न में इस बार झमाझम बादल बरसे। देश के कई राज्यों में भारी बारिश देखने को मिली, लेकिन अब धीरे-धीरे ठंड का एहसास होने लगा है। मानसून के दौरान कई राज्यों में इतनी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए और मौसम भी सुहावना रहा। मानसून चला गया, लेकिन फिर भी देश में कई राज्यों में कुछ समय के लिए बारिश का दौर जारी रहा, लेकिन अब इस पर ब्रेक लग गया है। हालांकि कुछ राज्यों में लग रहा है कि अभी भी इसका असर खत्म नहीं हुआ है और इसी वजह से बारिश का सिलसिला भी बरकरार है। अब मौसम फिर ने फिर पलटी मार ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 6 दिन के लिए कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
मानसून के इस सीज़न में तमिलनाडु में हर बार से ज़्यादा बारिश देखने को मिली और अभी भी यह थमी नहीं है। तमिलनाडु में मौसम ने फिर से पलटी मार ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 6 दिन तमिलनाडु के कुछ जिलों में रुक-रूककर भारी बारिश हो सकती और कुछ जिलों में हल्की/मध्यम बारिश की भी संभावना है। इस दौरान बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
हर बार की तरह इस बार भी मानसून ने सबसे पहले केरल में ही एंट्री ली थी। मानसून अब चला गया है, लेकिन लग रहा है कि केरल में अभी भी इसका असर खत्म नहीं हुआ है और मौसम ने फिर पलटी मार ली है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 6 दिन केरल के कुछ जिलों में रुक-रूककर भारी बारिश का और कुछ जिलों में रिमझिम बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज़ हवाओं का भी अलर्ट है।
आंध्रप्रदेश में भी रुक-रूककर बारिश का सिलसिला बना हुआ है। इसी बीच राज्य में एक बार फिर मौसम ने पलटी मार ली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 6 दिन के दौरान 17 और 18 नवंबर को तटीय आंध्रप्रदेश में झमाझम बादल बरसेंगे।
मौसम के फिर से पलटी मारने से अगले 6 दिन में पुदुचेरी के माहे में भी 12 और 13 नवंबर को रुक-रूककर भारी बारिश हो सकती है। वहीं यनम और रायलसीमा में 17 और 18 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट है।
राजस्थान और दिल्ली में मानसून के सीज़न में शानदार बारिश हुई, लेकिन अब दोनों जगह ठंड का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और दिल्ली में दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन सुबह और रात को ठंड का असर दिखेगा।
मौसम समाचार