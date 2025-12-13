मौसम का फिर बदला मिज़ाज: अगले 72 घंटे झमाझम बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी जोरदार बारिश

मानसून (Monsoon) का सीज़न इस बार पिछले वर्षों की तुलना में काफी शानदार रहा। देशभर में बेहतरीन बारिश हुई। कई राज्यों में तो इतनी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। मानसून के जाने के बाद कई राज्यों में अभी भी बारिश रुकी नहीं है और इसका दौर जारी है। नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से अब देश में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।