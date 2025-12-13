मौसम का फिर बदला मिज़ाज: अगले 72 घंटे झमाझम बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी जोरदार बारिश

Heavy rain alert
मानसून (Monsoon) का सीज़न इस बार पिछले वर्षों की तुलना में काफी शानदार रहा। देशभर में बेहतरीन बारिश हुई। कई राज्यों में तो इतनी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। मानसून के जाने के बाद कई राज्यों में अभी भी बारिश रुकी नहीं है और इसका दौर जारी है। नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से अब देश में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
हिमाचल प्रदेश के लिए मानसून का इस बार का सीज़न काफी कमाल का रहा और इस दौरान अच्छी बारिश हुई। मानसून के बाद राज्य में बारिश पर ब्रेक ज़रूर लगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश में फिर बारिश देखने को मिली। अब हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि हिमाचल प्रदेश में अगले 72 घंटे जोरदार बारिश होगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटे हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी भी होगी।
मानसून ने सबसे पहले केरल में दस्तक दी थी और तभी से राज्य में बारिश का दौर बरकरार है। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से अब केरल में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटे केरल में झमाझम बादल बरसेंगे। इस दौरान तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।
पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से देश में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तराखंड में कई जगह अगले 72 घंटे जोरदार बारिश होगी।
पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से देश में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटे जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अंडमान-निकोबार में झमाझम बादल बरसेंगे।
मानसून का सीज़न राजस्थान और दिल्ली के लिए भी शानदार रहा। मानसून के सीज़न में राजस्थान और दिल्ली में भारी बारिश हुई। हालांकि अब राजस्थान और दिल्ली में ठंड ने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटे राजस्थान और दिल्ली में ठंड का असर बना रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट की संभावना नहीं है। इससे शीतलहर से राहत मिलेगी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार