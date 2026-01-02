मौसम का फिर बदला मिज़ाज: अगले 72 घंटे होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) के शानदार सीज़न में इस बार देशभर में बेहतरीन बारिश देखने को मिली। हालांकि ऐसा लगा था कि मानसून के बाद बारिश का सिलसिला थम जाएगा, लेकिन कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर बरकरार है। दूसरी ओर कई राज्यों में ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। बारिश के लिए 2025 काफी अच्छा साल रहा और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 से भी शानदार बारिश होगी। अब देश में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में नए साल के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 72 घंटे कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।