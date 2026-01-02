मौसम का फिर बदला मिज़ाज: अगले 72 घंटे होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

Heavy rain alert by IMD
मानसून (Monsoon) के शानदार सीज़न में इस बार देशभर में बेहतरीन बारिश देखने को मिली। हालांकि ऐसा लगा था कि मानसून के बाद बारिश का सिलसिला थम जाएगा, लेकिन कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर बरकरार है। दूसरी ओर कई राज्यों में ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। बारिश के लिए 2025 काफी अच्छा साल रहा और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 से भी शानदार बारिश होगी। अब देश में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में नए साल के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 72 घंटे कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
देश में हर साल की तरह इस बार भी केरल में ही मानसून ने सबसे पहले दस्तक दी थी और तब से अब तक बारिश पर पूरी तरह से ब्रेक नहीं लगा है। राज्य में अभी भी रुक-रूककर बारिश हो रही है। अब केरल में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटे केरल में रुक-रूककर भारी बारिश हो सकती है।
मानसून के दौरान तमिलनाडु में शानदार बारिश देखने को मिली। मानसून के जाने के बाद भी राज्य में अभी भी रुक-रूककर बादल बरसने का सिलसिला जारी है। अब तमिलनाडु में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु में अगले 72 घंटे जमकर बादल बरसेंगे।
देश में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कर्नाटक में अगली 72 घंटे के दौरान कई जगह भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर अगली 72 घंटे जमकर बादल बरस सकते हैं। साथ ही अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी और कराईकल में भी अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार