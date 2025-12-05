मौसम का फिर बदला मिज़ाज: 6, 7 और 8 दिसंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस बार देशभर में जोरदार बारिश देखने को मिली और पूरा सीज़न शानदार रहा। कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। कुछ राज्यों में मानसून के दौरान जमकर बादल बरसने से बाढ़ भी आ गई। मानसून के जाने के बाद भी कई राज्यों में बारिश का सिलसिला बरकरार है। अब मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 6, 7 और 8 दिसंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।