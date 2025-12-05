5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मौसम का फिर बदला मिज़ाज: 6, 7 और 8 दिसंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rain Alert: देश में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 6, 7 और 8 दिसंबर को देश के कई राज्यों में अगले भारी बारिश होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 05, 2025

Heavy rain alert issued by IMD

Heavy rain alert issued by IMD

मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस बार देशभर में जोरदार बारिश देखने को मिली और पूरा सीज़न शानदार रहा। कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। कुछ राज्यों में मानसून के दौरान जमकर बादल बरसने से बाढ़ भी आ गई। मानसून के जाने के बाद भी कई राज्यों में बारिश का सिलसिला बरकरार है। अब मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 6, 7 और 8 दिसंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का मिज़ाज?

मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में शानदार बारिश देखने को मिली, लेकिन इसके जाने के बाद बारिश पर ब्रेक लग गया। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। मौसम विभाग ने 6, 7 और 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बर्फबारी का भी अलर्ट है।

केरल में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

मानसून के दस्तक देने से अब तक केरल में बारिश का लगातार जारी है। केरल में अब मौसम का मिज़ाज फिर बदल गयाहै। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में 6, 7 और 8 दिसंबर को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान तेज़ हवा चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

देश में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने 6, 7 और 8 दिसंबर को उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बर्फबारी का भी अलर्ट है।

इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

देश में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है और इसका असर भी दिख रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यनम और रायलसीमा में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान तेज़ हवा चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।

राजस्थान और दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम का मिज़ाज?

राजस्थान और दिल्ली में मानसून के दौरान और कुछ दिन बाद तक शानदार बारिश हुई। अब राजस्थान और दिल्ली में ठंड पड़नी शुरू हो गई है। राजस्थान और दिल्ली में भी मौसम का मिज़ाज बदल गया है। अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान और दिल्ली में अगले 6, 7 और 8 दिसंबर को तेज़ ठंड पड़ेगी। कई जगह सुबह के समय कोहरा भी छाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Updated on:

05 Dec 2025 04:38 pm

Published on:

05 Dec 2025 04:33 pm

Hindi News / National News / मौसम का फिर बदला मिज़ाज: 6, 7 और 8 दिसंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.