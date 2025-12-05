मौसम का फिर बदला मिज़ाज: 6, 7 और 8 दिसंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy rain alert issued by IMD
मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस बार देशभर में जोरदार बारिश देखने को मिली और पूरा सीज़न शानदार रहा। कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। कुछ राज्यों में मानसून के दौरान जमकर बादल बरसने से बाढ़ भी आ गई। मानसून के जाने के बाद भी कई राज्यों में बारिश का सिलसिला बरकरार है। अब मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 6, 7 और 8 दिसंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में शानदार बारिश देखने को मिली, लेकिन इसके जाने के बाद बारिश पर ब्रेक लग गया। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। मौसम विभाग ने 6, 7 और 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बर्फबारी का भी अलर्ट है।
मानसून के दस्तक देने से अब तक केरल में बारिश का लगातार जारी है। केरल में अब मौसम का मिज़ाज फिर बदल गयाहै। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में 6, 7 और 8 दिसंबर को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान तेज़ हवा चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
देश में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने 6, 7 और 8 दिसंबर को उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बर्फबारी का भी अलर्ट है।
देश में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है और इसका असर भी दिख रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यनम और रायलसीमा में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान तेज़ हवा चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
राजस्थान और दिल्ली में मानसून के दौरान और कुछ दिन बाद तक शानदार बारिश हुई। अब राजस्थान और दिल्ली में ठंड पड़नी शुरू हो गई है। राजस्थान और दिल्ली में भी मौसम का मिज़ाज बदल गया है। अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान और दिल्ली में अगले 6, 7 और 8 दिसंबर को तेज़ ठंड पड़ेगी। कई जगह सुबह के समय कोहरा भी छाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार