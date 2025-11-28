मौसम फिर लेगा करवट: 28 से 30 नवंबर तक इन राज्यों में मूसलाधार बारिश, साइक्लोनिक स्टॉर्म दितवाड़ को लेकर IMD का अलर्ट

दरअसल, IMD ने अपने लेटेस्ट बुलेटिन में बताया है कि साइक्लोन दितवाह अभी श्रीलंका में पोट्टुविल के पूरब में है। यह केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी से लगभग 610 km दक्षिण-दक्षिणपूर्व और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 700 km दक्षिण-दक्षिणपूर्व में है। IMD ने कहा कि इस सिस्टम के दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे श्रीलंका के तट से होते हुए उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों से दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की बहुत संभावना है।