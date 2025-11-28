मौसम फिर लेगा करवट: 28 से 30 नवंबर तक इन राज्यों में मूसलाधार बारिश, साइक्लोनिक स्टॉर्म दितवाड़ को लेकर IMD का अलर्ट

Heavy rain alert by IMD
IMD Alert: इस साल मानसून (Monsoon) का सीजन काफी अच्छा रहा। देश के अधिकांश हिस्सों में जमकर बारिश हुई, लेकिन अभी भी देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग (Indian Meteorological Department) ने अपने लेटेस्ट बुलेटिन में 28 से 30 नवंबर तक देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश (heavy rain alert) की संभावना जताई है।
दरअसल, IMD ने अपने लेटेस्ट बुलेटिन में बताया है कि साइक्लोन दितवाह अभी श्रीलंका में पोट्टुविल के पूरब में है। यह केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी से लगभग 610 km दक्षिण-दक्षिणपूर्व और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 700 km दक्षिण-दक्षिणपूर्व में है। IMD ने कहा कि इस सिस्टम के दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे श्रीलंका के तट से होते हुए उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों से दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की बहुत संभावना है।
विभाग ने कहा कि शनिवार यानी कल चक्रवात दितवाड़ भारतीय समुद्री तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने नॉर्थ तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के दक्षिणी और डेल्टा जिलों में भयंकर बारिश की संंभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि आज यानी शुक्रवार को नागपट्टिनम, तंजावुर, तिरुवरुर और पुदुक्कोट्टई में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है।
मौसम विभाग ने कहा कि इस दौरान तटीय इलाकों में शुक्रवार तक 35-50 kmph की रफ़्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। 1 दिसंबर तक तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक या दो जगहों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की उम्मीद है। IMD ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है।
देश के उत्तरी भाग में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में आज यानी 28 नवंबर को हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
