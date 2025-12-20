मौसम का फिर बदला मिज़ाज: 21, 22 और 23 दिसंबर को होगी मूसलाधार बारिश, इन राज्यों के लिए अलर्ट

IMD issues Heavy Rain Alert
मानसून (Monsoon) का सीज़न इस बार पिछले कुछ सालों की तुलना में काफी अच्छा रहा। देशभर में जोरदार बारिश देखने को मिली। जमकर बादल बरसे और कई राज्यों में तो रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई जिससे नदी, तालाब और बांध लबालब भर गए। मानसून के दौरान लगातार बारिश होने से मौसम भी अच्छा रहा और तापमान कम रहने से लोगों को गर्मी से भी आराम मिला। पहले लगा था कि मानसून के जाने के बाद बारिश रुक जाएगी, लेकिन अभी भी कई राज्यों में बारिश का सिलसिला बरकरार है। अब देश में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 21, 22 और 23 दिसंबर को मूसलाधार बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
हिमाचल प्रदेश के लिए मानसून का सीज़न शानदार रहा और इस दौरान जोरदार बारिश हुई। मानसून के जाने के बाद हिमाचल प्रदेश में कुछ समय के लिए बारिश रुकी, लेकिन उसके बाद फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया जो अभी भी बना हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने 21, 22 और 23 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मानसून के सबसे पहले केरल में ही दस्तक दी थी और तभी से राज्य में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। अब केरल में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल के कई जिलों में 21, 22 और 23 दिसंबर को जमकर बादल बरसेंगे।
देश के कई अन्य राज्यों में भी मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने 21, 22 और 23 दिसंबर को उत्तराखंड, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान-निकोबार, जम्मू-कश्मीर, कराईकल, पुडुचेरी और माहे में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है।
राजस्थान के लिए भी मानसून का सीज़न शानदार रहा और इस दौरान जोरदार बारिश देखने को मिली। मानसून के जाने के कुछ समय बाद तक राज्य में बारिश हुई, लेकिन ठंड की एंट्री के बाद राज्य में बारिश रुक गई। राजस्थान में सुबह और रात के समय ठंड का असर दिख रहा है, लेकिन दिन के समय धूप रहने से मौसम शुष्क भी है। अब राजस्थान में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में 21 दिसंबर को राजस्थान में कई जगह बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है।
मौसम समाचार