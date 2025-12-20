मौसम का फिर बदला मिज़ाज: 21, 22 और 23 दिसंबर को होगी मूसलाधार बारिश, इन राज्यों के लिए अलर्ट

मानसून (Monsoon) का सीज़न इस बार पिछले कुछ सालों की तुलना में काफी अच्छा रहा। देशभर में जोरदार बारिश देखने को मिली। जमकर बादल बरसे और कई राज्यों में तो रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई जिससे नदी, तालाब और बांध लबालब भर गए। मानसून के दौरान लगातार बारिश होने से मौसम भी अच्छा रहा और तापमान कम रहने से लोगों को गर्मी से भी आराम मिला। पहले लगा था कि मानसून के जाने के बाद बारिश रुक जाएगी, लेकिन अभी भी कई राज्यों में बारिश का सिलसिला बरकरार है। अब देश में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 21, 22 और 23 दिसंबर को मूसलाधार बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।