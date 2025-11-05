मौसम का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव: 5, 6, 7 और 8 नवंबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) का इस बार का सीज़न शानदार रहा और देशभर में बेहतरीन बारिश देखने को मिली। कई राज्यों में तो रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई। इससे न सिर्फ इन राज्यों में नदियों, तालाबों और बांधों में पानी का लेवल बढ़ गया, बल्कि मौसम के सुहावना रहने से गर्मी से भी राहत मिली। मानसून के जाने के बाद यह संभावना जताई जा रही थी कि अब बारिश रुक जाएगी, लेकिन अभी भी कई राज्यों में इसका असर बरकरार है। इसी बीच मौसम का एक नया स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 5, 6, 7 और 8 नवंबर को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert ) जारी किया है।