मौसम का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव: 5, 6, 7 और 8 नवंबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

IMD issues Heavy Rain Alert
मानसून (Monsoon) का इस बार का सीज़न शानदार रहा और देशभर में बेहतरीन बारिश देखने को मिली। कई राज्यों में तो रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई। इससे न सिर्फ इन राज्यों में नदियों, तालाबों और बांधों में पानी का लेवल बढ़ गया, बल्कि मौसम के सुहावना रहने से गर्मी से भी राहत मिली। मानसून के जाने के बाद यह संभावना जताई जा रही थी कि अब बारिश रुक जाएगी, लेकिन अभी भी कई राज्यों में इसका असर बरकरार है। इसी बीच मौसम का एक नया स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 5, 6, 7 और 8 नवंबर को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert ) जारी किया है।
राजस्थान के लिए इस बार का मानसून का सीज़न शानदार रहा और भारी बारिश देखने को मिली। मानसून के जाने के बाद भी कई दिन जमकर बादल बरसे। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार फिलहाल राजस्थान में बारिश का अलर्ट नहीं है और मौसम खुला रहेगा।
हिमाचल प्रदेश में मानसून के सीज़न में शानदार बारिश देखने को मिली। मानसून के जाने के बाद अब राज्य में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने 5, 6, 7 और 8 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बर्फबारी, तेज़ हवाओं के चलने की भी संभावना है।
देश के कई राज्यों में मौसम का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, तटीय आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, यनम और रायलसीमा में 5, 6, 7 और 8 नवंबर को जमकर बादल बरसेंगे। इसके साथ ही तेज़ हवाओं, आंधी और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
मौसम के स्ट्रॉन्ग सिस्टम के एक्टिव होने का असर कई राज्यों में दिखेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 5, 6, 7 और 8 नवंबर के दौरान उत्तरपश्चिम भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी और मध्य भारत और उत्तरपूर्वी भारत में कई जगह आंधी, तेज़ हवाओं और बिजली गरजने का भी अलर्ट है। इस दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट है, जिससे ठंड बढ़ सकती है।
