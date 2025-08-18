बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया, इन राज्यों में अगले दो दिन होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

Heavy Rain Alert: मौसम में पूरी तरह से करवट बदल ली है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। जम्मू संभाग में खराब मौसम की वजह से मंगलवार को स्कूलों की छुट्टी रहेगी। वहीं मुंबई में भी भारी बारिश से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने अपना नया अपडेट जारी किया है। IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना है। जिसकी वजह से अलग-अलग राज्यों में 19 और 20 अगस्त को भारी बारिश होगी।