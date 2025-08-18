बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया, इन राज्यों में अगले दो दिन होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

Heavy Rain Alert: मौसम में पूरी तरह से करवट बदल ली है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। जम्मू संभाग में खराब मौसम की वजह से मंगलवार को स्कूलों की छुट्टी रहेगी। वहीं मुंबई में भी भारी बारिश से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने अपना नया अपडेट जारी किया है। IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना है। जिसकी वजह से अलग-अलग राज्यों में 19 और 20 अगस्त को भारी बारिश होगी।
मौसम विभाग के मुताबिक तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा, तेलंगाना, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 18, कोंकण (मुंबई सहित) और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र और तटीय कर्नाटक में 18 और 19 , गुजरात राज्य में 19 और 20 अगस्त को अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है।
IMD ने बुलेटिन में मानसून सक्रिय रहने की भी जानकारी दी है। विभाग के मुताबिक दक्षिणी प्रायद्वीपीय और उससे सटे मध्य भारत में अगले 3-4 दिनों के दौरान मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में 7 दिनों के दौरान तथा मराठवाड़ा में अगले 2 दिनों के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा 22 अगस्त तक इस क्षेत्र में तेज हवा चलने की भी संभावना जताई गई है।
18 और 19 अगस्त को तटीय कर्नाटक में अलग-अलग स्थानों पर, 18 अगस्त को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में तथा 19 अगस्त को उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा 18 और 19 अगस्त को केरल और माहे में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। 19 अगस्त तक दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में तेज हवा चलने का भी अनुमान जताया गया है।