मानसून ने बदली करवट, अगले 5 दिन इन राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

Heavy Rain Alert: मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले पांच दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। IMD के अपडेट के मुताबिक पूर्वोत्तर और आसपास के पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना जताई है। 11 सितंबर को बिहार, 13 को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्कम, 13 और 14 को अरुणाचल प्रदेश, 12 से 15 सितंबर के दौरान नागालैंड और मणिपुर, 13 से 15 सितंबर के दौरान असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।