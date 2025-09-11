Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मानसून ने बदली करवट, अगले 5 दिन इन राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

IMD Heavy Rain Alert: देश में इस बार मानसून में जमकर बारिश हुई है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले पांच दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

भारत

Ashib Khan

Sep 11, 2025

IMD ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी
IMD ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी (File Photo)

Heavy Rain Alert: मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले पांच दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। IMD के अपडेट के मुताबिक पूर्वोत्तर और आसपास के पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना जताई है। 11 सितंबर को बिहार, 13 को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्कम, 13 और 14 को अरुणाचल प्रदेश, 12 से 15 सितंबर के दौरान नागालैंड और मणिपुर, 13 से 15 सितंबर के दौरान असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

4-5 दिन होगी भारी बारिश

मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत में अगले 4-5 दिनों के दौरान भारी वर्षा की संभावना है। इसकेअलावा महाराष्ट्र में 12-14 सितंबर के दौरान वर्षा की गतिविधि में वृद्धि की भी संभावना है।

तूफान के साथ होगी बारिश

11 से 17 सितंबर के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तथा 11 से 16 सितंबर के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा गरज के साथ तूफान की भी संभावना जताई गई है। 

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

अंडमान में 11 सितंबर को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश गरज के साथ हो सकती है। इसके अलावा 11 और 12 तारीख को ओडिशा, 11-13 तारीख के दौरान छत्तीसगढ़,  11-17 तारीख के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम,  11-15 तारीख के दौरान बिहार, 11, 15 और 16 तारीख को झारखंड में भारी बारिश की सभावना है। 

गरज के साथ पड़ेंगी बौछारें

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक 11 से 17 सितंबर के दौरान मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके अलावा 11 से 14 सितंबर के दौरान मराठवाड़ा, 13 से 17 सितंबर के दौरान कोंकण और गोवा,14 से 16 सितंबर के दौरान गुजरात क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।

तेज हवा चलने की जताई संभावना

11 और 12 सिंतबर को तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तूफान और तेज हवाएं (गति 30-40 किमी प्रति घंटा) चलने की संभावना है। इसके अलावा 11-13 तारीख के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, 11-14 तारीख के दौरान उत्तर आंतरिक कर्नाटक, 11-15 सितंबर के दौरान तेलंगाना में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Sept 2025 07:42 pm

Hindi News / National News / मानसून ने बदली करवट, अगले 5 दिन इन राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.