मानसून ने बदली करवट, अगले 5 दिन इन राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

Heavy Rain Alert: मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले पांच दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। IMD के अपडेट के मुताबिक पूर्वोत्तर और आसपास के पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना जताई है। 11 सितंबर को बिहार, 13 को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्कम, 13 और 14 को अरुणाचल प्रदेश, 12 से 15 सितंबर के दौरान नागालैंड और मणिपुर, 13 से 15 सितंबर के दौरान असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत में अगले 4-5 दिनों के दौरान भारी वर्षा की संभावना है। इसकेअलावा महाराष्ट्र में 12-14 सितंबर के दौरान वर्षा की गतिविधि में वृद्धि की भी संभावना है।
11 से 17 सितंबर के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तथा 11 से 16 सितंबर के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा गरज के साथ तूफान की भी संभावना जताई गई है।
अंडमान में 11 सितंबर को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश गरज के साथ हो सकती है। इसके अलावा 11 और 12 तारीख को ओडिशा, 11-13 तारीख के दौरान छत्तीसगढ़, 11-17 तारीख के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 11-15 तारीख के दौरान बिहार, 11, 15 और 16 तारीख को झारखंड में भारी बारिश की सभावना है।
मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक 11 से 17 सितंबर के दौरान मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके अलावा 11 से 14 सितंबर के दौरान मराठवाड़ा, 13 से 17 सितंबर के दौरान कोंकण और गोवा,14 से 16 सितंबर के दौरान गुजरात क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
11 और 12 सिंतबर को तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तूफान और तेज हवाएं (गति 30-40 किमी प्रति घंटा) चलने की संभावना है। इसके अलावा 11-13 तारीख के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, 11-14 तारीख के दौरान उत्तर आंतरिक कर्नाटक, 11-15 सितंबर के दौरान तेलंगाना में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।