मानसून का कहर जारी: अगले 7 दिन इन राज्यों के लिए आफत, IMD के अलर्ट के बाद स्कूल बंद

IMD Alert: देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में आफत की बारिश हो रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण सड़कें टूटने और भूस्खलन के कारण आवाजाही बाधित हुई है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले सात दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, असम व ओडिशा में जमकर बारिश हो सकती है।
हिमालयी राज्य उत्तराखंड में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी व अति भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कहा कि 29 अगस्त तक प्रदेश में बारिश की कमोबेश यही स्थिति बनी रहेगी।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 24 घंटे के लिए चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा कि इस दौरान सूबे के कई इलाकों में अति भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि 27 से 30 अगस्त तक मौसम शुष्क बना रहेगा।
हिमाचल के कई जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऊना, चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर में आज भारी बारिश की संभावना है, लिहाजा प्रशासन ने स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं। पंजाब के चार श्रद्धालुओं की मौत के बाद मणिमहेश की यात्रा अनिश्चितकाल के लिए रोक दी है। 2,000 से ज्यादा श्रद्धालु अभी बीच रास्ते में फंसे हैं। प्रदेश की 700 से अधिक सड़कें बंद हैं। बारिश से होने वाली आपदा के चलते सैंकड़ों लोगों की मौत हुई है।
मौसम विभाग ने मंगलवार को राज्य के 24 जिलों में गरज-चमक और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं का अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, नालंदा, पूर्णिया, कटिहार समेत 24 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और 40KM/H की रफ्तार से हवाओं का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि 29 अगस्त तक बिहार में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। बिहार में सामान्य से 26 प्रतिशत कम बारिश दर्ज हुई है।
उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिन बारिश की सक्रियता घटेगी। मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे एक और वेदर सिस्टम के असर से 31 अगस्त के आसपास यूपी में दोबारा मानसूनी बारिश लाैटेगी।
राजस्थान में भी भारी बारिश का दौर जारी है। अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और झालावाड़ जिलों में हालात खराब हैं। राजस्थान में मानसून सीजन में वर्षा जनित हादसों में अब तक 91 लोगों की जान जा चुकी है।