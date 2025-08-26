मानसून का कहर जारी: अगले 7 दिन इन राज्यों के लिए आफत, IMD के अलर्ट के बाद स्कूल बंद

हिमाचल के कई जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऊना, चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर में आज भारी बारिश की संभावना है, लिहाजा प्रशासन ने स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं। पंजाब के चार श्रद्धालुओं की मौत के बाद मणिमहेश की यात्रा अनिश्चितकाल के लिए रोक दी है। 2,000 से ज्यादा श्रद्धालु अभी बीच रास्ते में फंसे हैं। प्रदेश की 700 से अधिक सड़कें बंद हैं। बारिश से होने वाली आपदा के चलते सैंकड़ों लोगों की मौत हुई है।