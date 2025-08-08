Monsoon का कहर: 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 अगस्त तक होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

पहाड़ी राज्य हिमाचल और उत्तारखंड में आज अति भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शिमला और सोलन में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, नैनीताल और चंपावत जैसे जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू टीमों से मुलाकात कर राहत कार्यों की समीक्षा की है। मौसम विभाग ने कहा कि अगस्त और सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है।