राष्ट्रीय

Monsoon का कहर: 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 अगस्त तक होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

Monsoon: देश भर में बारिश कहर बनकर बरस रही है। आज उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार और यूपी में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 08, 2025

Meteorological Department has issued Yellow Alert today Rajasthan 4 districts lightning and rain warning
देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना (फाइल फोटो पत्रिका)

Monsoon: देश भर में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके कारण गंगा, यमुना और कोसी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते तक देश भर में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है।

यूपी के सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, कन्नौज, प्रयागराज, बांदा, लखनऊ समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि मौसम विभाग ने , बिहार के पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा और किशनगंज जैसे जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी आशंका जताई है।

image

उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना

पहाड़ी राज्य हिमाचल और उत्तारखंड में आज अति भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शिमला और सोलन में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, नैनीताल और चंपावत जैसे जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू टीमों से मुलाकात कर राहत कार्यों की समीक्षा की है। मौसम विभाग ने कहा कि अगस्त और सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है।

दिल्ली में उमस ने किया बुरा हाल

दिल्ली-एनसीआर में लोगों का उमस ने बुरा हाल कर दिया है। रोजाना आसमान में बादल तो छाए रहते हैं, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिर रही है। इस वजह से अब दिल्लीवासियों को बारिश के आने और उमस के जाने का इंतजार है। मौसम विभाग ने आज राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। वहीं, पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। इससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली NCR के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई है।

वहीं, एमपी और राजस्थान के भी कई हिस्सों में भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है।

Updated on:

08 Aug 2025 08:52 am

Published on:

08 Aug 2025 08:49 am

Hindi News / National News / Monsoon का कहर: 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 अगस्त तक होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

