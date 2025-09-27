Rain Alert: पूर्वी व मध्य भारत में तूफान के साथ होगी भारी बारिश, पूरे राजस्थान व पश्चिम हिमालय से चार दिन पहले लौटा मानसून

राजस्थान व पश्चिम हिमालय क्षेत्र से लौटने के बाद मानसून पूर्वी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मानसून की वापसी की रेखा के साथ पूर्वी व मध्य भारत के राज्यों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के अनुसार 26 सितंबर को मानसून गुजरात, मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश के कुछ और हिस्सों के अलावा पूरे राजस्थान, पूरे पश्चिम हिमालय क्षेत्र के जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड तथा नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से वापस चला गया है। आईएमडी के अनुसार पूरे देश से मानसून की वापसी 15 अक्टूबर तक संभावित है।