मौसम फिर दिखाएगा असर: अगले 72 घंटे झमाझम बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी भारी बारिश

Heavy rain alert issued by IMD
मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस बार देशभर में बेहतरीन बारिश हुई और पूरा सीज़न शानदार रहा। कई राज्यों में तो मानसून के दौरान हर बार से भी ज़्यादा भारी बारिश हुई और नए रिकॉर्ड्स बन गए। झमाझम बादल बरसने से मौसम भी अच्छा रहा और गर्मी कम रहने से लोगों को राहत मिली। मानसून के दौरान शानदार बारिश होने के बाद अब कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। हालांकि कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर बरकरार है और ऐसा लग रहा है। अब मौसम फिर असर दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
केरल में मानसून के दौरान शानदार बारिश हुई। हर साल की तरह इस साल भी केरल में मानसून की सबसे पहले एंट्री हुई और अभी भी बारिश का दौर जारी है। अब केरल में मौसम फिर असर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने केरल में अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मानसून के दौरान तमिलनाडु में भी झमाझम बादल बरसे। अभी भी राज्य में बारिश का सिलसिला बरकरार है। तमिलनाडु में अब मौसम फिर असर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटे तमिलनाडु में झमाझम बादल बरसेंगे।
देश के कुछ अन्य राज्यों और क्षेत्रों में भी मौसम फिर असर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, यनम, रायलसीमा और माहे में अगले अगले 72 घंटे भारी बारिश होगी।
राजस्थान और दिल्ली में मानसून के दौरान शानदार बारिश हुई और मानसून के जाने के कुछ दिन बाद तक भी बारिश हुई। अब राजस्थान और दिल्ली में ठंड ने दस्तक दे दी है और धीरे-धीरे बढ़नी भी शुरू हो गई है। अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटे राजस्थान और दिल्ली में ठंड का असर बरकरार रहेगा और तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट हो सकती है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार