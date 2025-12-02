मौसम फिर दिखाएगा असर: अगले 72 घंटे झमाझम बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी भारी बारिश

मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस बार देशभर में बेहतरीन बारिश हुई और पूरा सीज़न शानदार रहा। कई राज्यों में तो मानसून के दौरान हर बार से भी ज़्यादा भारी बारिश हुई और नए रिकॉर्ड्स बन गए। झमाझम बादल बरसने से मौसम भी अच्छा रहा और गर्मी कम रहने से लोगों को राहत मिली। मानसून के दौरान शानदार बारिश होने के बाद अब कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। हालांकि कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर बरकरार है और ऐसा लग रहा है। अब मौसम फिर असर दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।