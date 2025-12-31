मौसम दिखाएगा नया मिज़ाज: 1, 2 और 3 जनवरी को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून (Monsoon) का सीज़न इस बार देशभर में काफी शानदार रहा और इस दौरान जोरदार बारिश देखने को मिली। मानसून के बाद ऐसा लगा था कि बारिश थम जाएगी, लेकिन कई राज्यों में अभी भी जमकर बादल बरस रहे हैं, तो कई राज्यों में ठंड अपना असर दिखा रही है। 2025 में भारी बारिश देखने को मिली और 2026 से भी ऐसी ही उम्मीद है। अब देश में मौसम नया मिज़ाज दिखाएगा। ऐसे में नए साल के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 1, 2 और 3 जनवरी को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।