मौसम दिखाएगा नया मिज़ाज: 1, 2 और 3 जनवरी को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy rain alert issued by IMD
मानसून (Monsoon) का सीज़न इस बार देशभर में काफी शानदार रहा और इस दौरान जोरदार बारिश देखने को मिली। मानसून के बाद ऐसा लगा था कि बारिश थम जाएगी, लेकिन कई राज्यों में अभी भी जमकर बादल बरस रहे हैं, तो कई राज्यों में ठंड अपना असर दिखा रही है। 2025 में भारी बारिश देखने को मिली और 2026 से भी ऐसी ही उम्मीद है। अब देश में मौसम नया मिज़ाज दिखाएगा। ऐसे में नए साल के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 1, 2 और 3 जनवरी को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
देश में सबसे पहले मानसून की एंट्री के साथ ही केरल में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था, जो अभी भी रुक-रुककर जारी है। अब केरल में मौसम नया मिज़ाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में 1, 2 और 3 जनवरी को भारी बारिश होगी।
तमिलनाडु के लिए मानसून का सीज़न काफी अच्छा रहा और अच्छी बारिश देखने को मिली। मानसून के जाने के बाद भी तमिलनाडु में बारिश का दौर रुक-रुककर जारी है। अब तमिलनाडु में मौसम नया मिज़ाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 1, 2 और 3 जनवरी को तमिलनाडु में जमकर बादल बरसेंगे।
देश में मौसम नया मिज़ाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान और दिल्ली में 1 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश में 1 दिसंबर को जमकर बादल बरसेंगे। 1, 2 और 3 जनवरी के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश होगी।
