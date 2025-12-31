31 दिसंबर 2025,

बुधवार

राष्ट्रीय

मौसम दिखाएगा नया मिज़ाज: 1, 2 और 3 जनवरी को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rain Alert: मौसम अब नया मिज़ाज दिखाएगा। ऐसे में नए साल में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि देश के कई राज्यों में 1, 2 और 3 जनवरी को भारी बारिश होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 31, 2025

Heavy rain alert issued by IMD

Heavy rain alert issued by IMD

मानसून (Monsoon) का सीज़न इस बार देशभर में काफी शानदार रहा और इस दौरान जोरदार बारिश देखने को मिली। मानसून के बाद ऐसा लगा था कि बारिश थम जाएगी, लेकिन कई राज्यों में अभी भी जमकर बादल बरस रहे हैं, तो कई राज्यों में ठंड अपना असर दिखा रही है। 2025 में भारी बारिश देखने को मिली और 2026 से भी ऐसी ही उम्मीद है। अब देश में मौसम नया मिज़ाज दिखाएगा। ऐसे में नए साल के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 1, 2 और 3 जनवरी को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

केरल में कैसा रहेगा मौसम का मिज़ाज?

देश में सबसे पहले मानसून की एंट्री के साथ ही केरल में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था, जो अभी भी रुक-रुककर जारी है। अब केरल में मौसम नया मिज़ाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में 1, 2 और 3 जनवरी को भारी बारिश होगी।

तमिलनाडु में कैसा रहेगा मौसम?

तमिलनाडु के लिए मानसून का सीज़न काफी अच्छा रहा और अच्छी बारिश देखने को मिली। मानसून के जाने के बाद भी तमिलनाडु में बारिश का दौर रुक-रुककर जारी है। अब तमिलनाडु में मौसम नया मिज़ाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 1, 2 और 3 जनवरी को तमिलनाडु में जमकर बादल बरसेंगे।

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

देश में मौसम नया मिज़ाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान और दिल्ली में 1 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश में 1 दिसंबर को जमकर बादल बरसेंगे। 1, 2 और 3 जनवरी के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश होगी।

Updated on:

31 Dec 2025 04:32 pm

Published on:

31 Dec 2025 04:24 pm

